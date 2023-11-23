Вибір просісти або загинути: майже по всьому фронту дуже напружена ситуація, — DeepState

За словами аналітиків, на Авдіївському напрямку росіяни постійно наступають на Степове та на інших ділянках. На Бахмутському напрямку ЗС РФ продовжують атакувати Кліщіївку та Андріївку.

По всьому фронту ситуація дуже напружена. Російські війська задіюють сили й засоби настільки, що Сили оборони часто не мають можливості стати в глуху оборону. Про це повідомляють аналітики DeepState у нічному звіті від 23 листопада.

За словами аналітиків, на Авдіївському напрямку росіяни постійно наступають на Степове та на інших ділянках. Як розповів один з учасників боїв, на одного українського піхотинця припадає 5 окупантів. Масштаби просувань ЗС РФ уточнюються. Біля Опитного та Водяного успіхів окупанти не мають.

Бої за Авдіївку на карті Фото: DeepState

Також, як ідеться у звіті, на Бахмутському напрямку ЗС РФ продовжують атакувати Кліщіївку та Андріївку, де мають просування і намагаються перейти залізницю.

"Оновлено район Шумів. На териконі шахти імені Гагаріна вже не вперше фіксується приліт по позиціях, які заявлені як наші. Поки там немає нікого на контакті, тому ситуація уточнюється", — повідомили аналітики.

Бої під Бахмутом на карті Фото: DeepStateMAP

На Сватівському напрямку, як повідомляється, окупанти продовжують тиск у лісі південніше Лиману Першого. Там у росіян є успіхи. Крім того, біля Синьківки українські сили запобігли спробам ЗС РФ покращити тактичне положення.

"У районі Первомайського тривають бої", — зазначили аналітики.

Бої на Сватівському напрямку на карті Фото: DeepState

На інших напрямках, як сказано у звіті, без змін.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили, що ЗС РФ пішли колонами на Авдіївку, але втратили майже 80% техніки. За словами представника Об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські військові можуть залишити поле бою тільки вбитими, пораненими або здатися в полон.