"Убивчий союз": Захід більше не може ігнорувати військові зв'язки РФ та Ірану, — експерт

За словами аналітика Роберта Кларка, якщо Іран передасть Росії ракети, то система ППО України може виявитися перевантаженою через зростання інтенсивності повітряних атак.

Іран підтримує вторгнення Росії в Україну, надаючи зброю у вигляді ударних дронів Shahed. Також він передав РФ танкові та артилерійські снаряди. Про це в колонці для The Telegraph написав військовий аналітик Роберт Кларк.

За його словами, ситуація з поширенням іранської зброї ризикує повторитися і на Близькому Сході. Там же президент РФ Володимир Путін звинувачує США в зростанні напруженості в регіоні, при цьому пропонує Тегерану співпрацю в оборонній сфері.

Кларк зазначив, що Кремль може отримати від Ірану кошти для зупинки українського контрнаступу.

"Потенційно це вкрай необхідна зупинка українського наступу на півдні та сході України, оскільки йде обговорення тисяч іранських ракет, щоб допомогти повернути ситуацію на користь Росії", — написав експерт.

Крім того, як повідомив Кларк, у США занепокоєні тим, що Росія може відправити Ірану ударні вертольоти, радари, а також швидкісні реактивні та навчальні літаки.

Аналітик заявив, що наслідки дружби Москви і Тегерана будуть дуже глибокими для Європи і вплинуть на безпеку на Близькому Сході. Що стосується України, то РФ може заповнювати свої військові втрати з великою швидкістю.

"Тепер ймовірна обіцянка того, що тисячі іранських балістичних ракет прямуватимуть до Москви, може призвести до того, що і без того обмежену та перевантажену українську систему ППО буде придушено, що призведе до незліченних подальших руйнувань української інфраструктури", — сказано в статті.

На думку Кларка, Захід повинен почати діяти. Європа має прийти на допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Іран може планувати надання Росії балістичних ракет малої дальності. У жовтні Тегеран і Москва заявляли, що ракетне ембарго ООН проти Ірану вже закінчилося. Це відкриває для Кремля можливість відкрито придбати у цієї держави балістичні ракети та надавати ракетні технології.