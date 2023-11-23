Кремль стурбований виборами президента РФ 2024 року, попри підтримку Путіна, — ISW

За словами аналітиків, Кремль може бути стурбований рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України. Але головна загроза для уряду РФ — це родичі мобілізованих.

Кремль "нез'ясовно" стурбований результатом майбутніх виборів президента РФ, попри підтримку Володимира Путіна серед росіян. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 22 листопада йдеться, що голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Росії Елла Памфілова заявила 21 листопада, що деякі російські громадяни як у Росії, так і поза нею, хочуть "дискредитувати" вибори президента 2024 року.

"Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, які можуть становити одну з найбільших загроз для початку поки що неоголошеної президентської кампанії Путіна", — сказано у звіті.

Як повідомило російське видання "Верстка", Кремль доручив російській регіональній владі зупинити протести родичів мобілізованих, заплативши їм

За словами аналітиків, Кремль також може бути стурбований рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України. Так, вагома частина цих людей мають ультранаціоналістичні погляди і регулярно виступають за повну мобілізацію в Росії, а також за продовження наступальних операцій в Україні.

Крім того, як повідомили експерти, Кремль, можливо, хоче, щоб Путін отримав ще більший відсоток голосів на виборах. Влада намагається заспокоїти групи, які відкрито висловлюють невдоволення рішеннями президента РФ.

Нагадаємо, що військовий аналітик і полковник ЗСУ Петро Черник розповів, для чого Путіну потрібен схід України. За його словами, президент Росії віддав окупантам наказ захопити два українські регіони і це план мінімум. Зараз Кремль хоче домогтися позитиву напередодні виборів.