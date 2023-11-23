Цілевказівник для С-400: польські експерти оцінили можливості літака A-50 ВКС РФ

Заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що робитимуть його аналог AWACS в українському конфлікті, є радше пропагандистськими гаслами, зазначив польський аналітик Максиміліан Дура.

Російські ПКС планують використовувати свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей зенітно-ракетного комплексу дальньої дії С-400. На думку експертів, йдеться про наведення ракет, однак у випадку зі Збройними силами РФ це поки що технологічно неможливо. Про те, на що здатні російські літаки ДРЛО А-50 розповів польський аналітик Максиміліан Дура в матеріалі Defence 24.

Він звернув увагу, що інформація від російських пропагандистів з приводу застосування літака А-50 викликала певний галас. Водночас, зазначає Дура, росіяни переоцінили можливості своєї системи дальнього радіолокаційного виявлення і пов'язаних із нею комплексів С-400.

Також про застосування А-50 писала і британська розвідка, зазначивши основні принципи взаємодії цих літаків і зенітних систем наземного базування. Було сказано, що літак ДРЛО може використовувати свій радар для виявлення літаків противника на великих відстанях, оскільки висота польоту дає йому змогу бачити цілі далі навколо кривини землі.

У чому помилка

Дура ж переконаний, що в цій думці є одна теоретична помилка: літакові радари теж не "бачать" за кривиною Землі, тільки ця кривина відчувається набагато далі, ніж у наземних системах. Це пов'язано з тим, що радіолокаційні хвилі поширюються практично прямолінійно. І саме з цієї причини стандартні наземні та повітряні радари можуть "бачити" цілі тільки до радіолокаційного горизонту. Положення цього горизонту залежить від висоти польоту літака, що виявляється, а також від висоти, на яку піднято антену радіолокаційної станції.

Таким чином, що нижче летять повітряні об'єкти, то дальність дії РЛС зменшується і на висоті 100 м становить близько 40-50 км Якщо ж літак летить вище, то ця дальність виявлення збільшується.

"Проблема полягає в тому, що такі об'єкти, як крилаті ракети, безпілотники-камікадзе і бойові гелікоптери, як правило, атакують на малих висотах. Для розв'язання цієї проблеми на літаках було встановлено радари, які, бувши піднятими високо, дають змогу спостерігати низько пролітаючі цілі далі, ніж наземні станції", — пояснив експерт.

Які завдання виконуватиме А-50 в Україні

На думку аналітика, завдання літака А-50 залежатимуть від можливостей цих літаків і систем, що взаємодіють із ними, а не від рішень російського командування.

"Тому заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що робитимуть його AWACS в українському конфлікті, є скоріше пропагандистськими гаслами, ніж реально здійсненними планами", — підкреслив Дура.

За його словами, основним завданням А-50 є координація дій власної винищувальної авіації. Таким чином, саме це завдання відпрацьовували над Росією, але, найімовірніше, жодного реального бойового удару російських винищувачів по цілях, зазначеним із бортового командного пункту, не було.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 17 листопада прокоментував інформацію про застосування російськими ПКС літака А-50. За його словами, противник підіймає машини високо в небо, щоб спробувати виявити повітряні цілі, проте немає підтверджень того, про що заявили в британській розвідці.