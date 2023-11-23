Сидітиме 13 років: суд виніс вирок зраднику, який охороняв окупантів у Балаклії

У прокуратурі повідомили, що чоловік у суді свою вину у скоєному не визнав. Він підтвердив, що перебував у місті під час окупації, але сказав, що не пам'ятає "що підписував та коли".

Колаборанту, який охороняв будівлі окупаційної влади під час окупації Балаклії, призначили 13 років ув’язнення. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як встановило слідство, раніше чоловік працював у поліції охорони Харківської області. Мешкав він у Балаклії, де й почав працювати на окупантів у червні минулого року.

Зазначається, що він добровільно пішов працювати бійцем спеціального відділу швидкого реагування у "Управління внутрішніх справ ВЦА Харківської області". Зрадник охороняв адміністративні будівлі окупаційної влади. Окрім того, він охороняв жінку, яка збирала з місцевих продавців гроші.

Викрили його після деокупації населеного пункту. У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що 39-річний чоловік до суду утримувався під вартою без права внесення застави. У суді він свою провину у скоєному не визнав.

Чоловік підтвердив, що перебував у Балаклії, коли її тимчасово окупували російські військові. Втім він сказав, що не пам’ятає "що він підписував та коли". Розглянувши матеріали справи суд призначив колаборанту 13 років ув’язнення, а також заборонив працювати у правоохоронних органах 15 років.

Нагадаємо, нещодавно харківський суд виніс вирок чоловікові, який навів ворожі ракети на будівлю обласної військової адміністрації. Слідством встановлено, що він передавав інформацію ворогу протягом лютого-квітня 2022 року. Попри те, що він свою провину не визнав, суд призначив чоловіку довічне ув’язнення.

Також 22 листопада у львівському суді озвучили суду збитків внаслідок удару по Яворівському полігону. Тоді внаслідок атаки за офіційною інформацією загинула 61 особа та ще 160 людей було поранено.