"Трохи пошкодили стіни й дах": БпЛА атакували хімзавод на Брянщині, де виготовляють детонатори

Групи безпілотників тричі атакували підприємство кожні 5 днів, починаючи з 11 листопада. У ЗМІ повідомили, що їх щоразу нейтралізовували над територією заводу.

У Росії в Брянській області місцевий хімзавод атакувала зграя безпілотників. Дрони прилітали тричі. Про це пише російське видання Mash.

"ЗСУ спробували атакувати дронами найбільший хімзавод у Брянській області. За нашою інформацією, за останні два тижні з боку українських солдатів дрони прилітали тричі. Безуспішно", — пише ЗМІ.

Зазначається, що перший приліт дронів зафіксували 11 листопада, другий стався 16 листопада, третій — 21-го. Всі літальні апарати нібито збили над територією підприємства.

"Через це трохи пошкодилися дах і стіни", — зазначило Mash.

Що випускають на хімічному заводі імені 50-річчя СРСР

АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" (АТ "БХЗ ІМ. 50-річчя СРСР") — підприємство хімічної промисловості, спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин і утилізації боєприпасів.

Продукція, що випускається на заводі:

сейсмічні заряди;

шашки-детонатори;

шпурові заряди.

Хімічний завод імені 50-річчя СРСР у місті Сєльцо перебуває під санкціями.

Нагадаємо, що в Джанкої в окупованому Криму БпЛА уразили військову частину ЗС РФ. Було знищено засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію ворога й особовий склад.

Також уранці 24 листопада росЗМІ повідомили, що БпЛА атакували територію Криму, 13 дронів були знищені, а постраждалих і руйнувань немає.