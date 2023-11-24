Бійці 58-ї бригади захопили рідкісну російську БМП-1АМ "Басурманин" (відео)

Українські військові кажуть, що російські військові кинули бойову машину майже неушкодженою. Бійці планують взяти в стрій російську БМП "Басурманин".

Військовослужбовці з 58-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Виговського захопили російську модернізацію БМП-1АМ "Басурманин". Про це повідомляє пресслужба військових у фейсбуці.

Російські війська під час спробу штурму українських позицій кинули БМП-1 майже непошкодженою. Це дозволило поповнити військовим парк трофейної техніки. Після проведення всіх регламентів робіт БМП продовжить "військову карʼєру на стороні Добра". Треба зарядити акумулятор, поміняти мастила та антифриз.

Особливістю БМП-1АМ "Басурманин" є змінений бойовий модуль.

"Окупанти намагались наступати, проте наші нормально відбились. Механік вискочив із БМП, машина доїхала, вперлась у дерево та залишилась цілою", – розповідає військовий про те, як "Басурманин" став трофейним.

БМП-1АМ "Басурманин" до того як став трофеєм ЗСУ БМП-1АМ "Басурманин" до того як став трофеєм ЗСУ

У "Мілітарному" додають, що в соціальних мережах вдалося знайти світлину саме цієї бойової машини піхоти. Вона належала 37-їй окремій гвардійській мотострілецькій бригаді ЗС РФ Східного військового округу. Станом на жовтень 2023 року вона перебувала під Волновахою Донецької області.

Що відомо про БМП-1АМ "Басурманин"

БМП-1АМ — це російська модернізація радянської БМП. Її розробив "Уралвагонзавод". Для підвищення бойової потужності машини на неї встановили бойовий модуль від БТР-82А: автоматичну 30-мм гармату 2А72 та 7,62 мм кулемет ПКТМ. Також конкретно трофейний екземпляр має "мангал" над бойовим модулем.

В усьому іншому машина не зазнала змін. Бронювання та протимінний захист залишився базовим. В лобову проєкцію БМП витримає 12,7 мм кулемет, а по колу — захист від стрілецького озброєння.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ показували, як дрон-камікадзе знищив російську БМП "Басурманін".

Також в грудні 2022 року бійці 95-ї бригади показували трофейну БМП-1 "Басурманін"