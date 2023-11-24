"В якості практики": студентів в окупації змушують допомагати пораненим військовим РФ, — ЦНС

За даними українського підпілля, окупанти залучають старшокурсників "медичних училищ" до роботи у військових госпіталях. У разі відмови молодим людям загрожує виключення.

На окупованих територіях України росіяни змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації, які зазнали поранень на війні. Про це повідомляє Центр національного спротиву 24 листопада.

За інформацією українського підпілля, молоді люди, які навчаються в "медичних училищах" в окупації, змушені працювати у військових госпіталях. Старшокурсників залучають до цієї роботи як практику.

Повідомляється, що відмовитися від такої практики неможливо. Тим, хто не хоче надавати допомогу російським загарбникам, окупанти погрожують виключенням.

У ЦНС з'ясували, що перш ніж відправити молодих людей працювати у військові госпіталі, росіяни проводять з ними інструктаж. З практикантами розмовляють співробітники Федеральної служби безпеки РФ.

За даними підпілля, представники російських спецслужб погрозами застерігають студентів від розголошення інформації та погрожують відповідальністю за екстремізм.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, більш ніж половина російських окупантів, які проходять медико-соціальну експертизу, пройшли через ампутацію. У 80% випадків йдеться саме про нижні кінцівки.

Раніше, 17 червня, Генштаб ЗСУ повідомив, що поранені на війні рядові військовослужбовці ЗС РФ тепер змушені проходити лікування виключно на окупованих територіях України. Евакуації в РФ підлягають виключно офіцери.