"Продукти просто зіпсувалися": під Запоріжжям знайшли ще 300 тонн захованої гуманітарки, — ОВА

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, передана західними партнерами гуманітарна допомога зберігалася на підприємствах із 2022 року.

У Запорізькій області було виявлено ще 300 тонн гуманітарної допомоги, яку було передано Україні західними партнерами у 2022 році. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram 24 листопада.

Малашко зазначив, що гуманітарну допомогу було знайдено на двох підприємствах. За його словами, цей випадок є продовженням скандалу з розкраданням гуманітарної допомоги в перші місяці після повномасштабного вторгнення.

"Вона [допомога] не дісталася ні військовим, які захищають наш спокій за 30 кілометрів від обласного центру, ні вимушеним переселенцям", — зазначив голова ОВА.

Чиновник також уточнив, що йдеться про продовольство, у якого через тривале зберігання закінчився термін придатності.

"Тонни продуктів харчування, передані Запорізькій області у 2022 році західними партнерами та друзями, просто зіпсувалися внаслідок злочинної недбалості посадових осіб обласної адміністрації", — заявив Малашко.

За словами глави ОВА, щодо відповідальних за розкрадання допомоги буде ухвалено "жорсткі кадрові рішення", а самі зловмисники мають відповісти за скоєне перед законом.

Нагадаємо, 21 листопада Юрій Малашко повідомив, що в Запорізькій області було виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися з 2022 року без відповідних договорів.

Раніше, у серпні минулого року, НАБУ повідомляло, що співробітників Запорізької міськради підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і незаконному збагаченні.