Лежить із 2022 року: під Запоріжжям знайшли близько 200 тонн гуманітарної допомоги (фото)

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, знайдені товари передали на потреби українських військових.

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У Запорізькій області було виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися протягом тривалого часу без відповідних договорів. Про це написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі 21 листопада.

"Маємо несподіване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги", — констатував чиновник.

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Повідомляється, що товари були знайдені на базі одного з підприємств і зберігалися там ще з 2022 року. Юрій Малашко вважає, що хтось намагався їх заховати.

Очільник ОВА також наголосив, що гуманітарну допомогу вже передано тим, хто її потребує найбільше. Йдеться про українських військовослужбовців.

"Наразі всі матеріали за фактом розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності!" — заявив Малашко

Під Запоріжжям знайшли близько 200 тонн гуманітарної допомоги

Розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області: що відомо

Нагадаємо, у серпні минулого року НАБУ повідомило, що співробітників Запорізької міськради підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і незаконному збагаченні.

У вересні того ж року Євген Шевченко, який називає себе "позаштатним агентом" НАБУ, заявив, що відомство отримало інформацію про те, що до масштабного розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області можуть бути причетними топпосадовці з Офісу президента і "Слуги Народу".

У січні 2023 року ЗМІ повідомили, що заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова відсвяткувала Новий рік у Таїланді. Журналісти припустили, що чиновниця фігурує у провадженні НАБУ про розкрадання гуманітарної допомоги.