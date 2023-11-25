Перевага Росії в галузі РЕБ позначається на ефективності дронів ЗСУ на полі бою, — ЗМІ

За словами журналістів, Україна зараз займається розробкою власної системи РЕБ під назвою "Покрова", щоб пригнічувати російську ГЛОНАСС і протистояти БПЛА Shahed-136.

У Росії є перевага в галузі радіоелектронної боротьби на полі бою, що погано позначається на ефективності дронів України. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, Кремль протягом багатьох років приділяв значну увагу розробці великої кількості засобів РЕБ для протидії зброї НАТО. В України ж на початку повномасштабного вторгнення були тільки радянські системи РЕБ.

Видання пише, що Збройні сили України з'ясували, що західні снаряди Excalibur з GPS-наведенням почали відхилятися від цілей через перешкоди. Те ж саме відбувається і з керованими снарядами JDAM-ER, ракетами GMLRS.

Крім того, як ідеться в матеріалі, Росія також має здатність протистояти великій кількості українських дронів, які використовуються Силами оборони для розвідки і зв'язку на фронті.

Видання пише, що Україна вже підготувала близько 10 тисяч пілотів БПЛА, які протистоять російським системам РЕБ. Також ВПК України виробляє у величезних кількостях дешеві дрони, кожен з яких коштує близько 1000 доларів США. Однак Росія за допомогою своїх систем радіоелектронної боротьби активно з ними бореться, або блокуючи зв'язок радіоуправління з операторами, або виводячи з ладу системи наведення.

За словами журналістів, втрати дронів ЗСУ часом сягають понад 2000 на тиждень. Однак Україна зараз займається розробкою власної системи РЕБ під назвою "Покрова". Її завдання — пригнічувати російську ГЛОНАСС і протистояти БПЛА Shahed-136. Однак Києву не вистачає допомоги Заходу. Штати не передадуть свої системи РЕБ, адже вони потрапляють під серйозний контроль Держдепу, адже мають статус "передавання технологій" з обмеженим режимом.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про високу активність ЗС РФ під Бахмутом. За словами підполковника Володимира Фітьо, російські окупанти швидко вчаться, тому іноді українським захисникам доводиться складно. При цьому, атаки противника, яких було за останню добу 11, успішно відбиваються.