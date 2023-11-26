"Передаємо на нуль": в ЗСУ зʼявились українські бікаліберні міномети (фото)
Новий міномет може вести стрільбу як 30-мм, так і 40-мм гранатами від автоматичних гранатометів.
На озброєні українських військових зʼявився вітчизняний бікаліберний 30/40-мм міномет. Генеральний штаб ЗСУ показав фото бійців 108-ї бригади тероборони з новим зразком зброї.
Новий український міномет засвітився у бійців 108-ї бригади територіальної оборони під час проведення випробувань. Він може вести стрільбу як 30-мм, так і 40-мм гранатами від автоматичних гранатометів. Зазначається, що виріб розрахований на постріл осколкових боєприпасів.
"Перевірка пройшла успішно. Зброю без затримок передаємо на нуль", — каже військовий на позивний "Механік".
Він зазначає, що до кожної зброї потрібен свій підхід, тому перед відправкою на фронт озброєння ретельно перевіряють. Бійці виставляють кут для пострілів, роблять постріл, а потім перевіряють, чи влучив снаряд в заданий квадрат. У Генштабі пояснюють, що успіхом вважається прогнозовано стабільне влучання по потрібній ділянці.
У "Мілітарному" додають, що інформація про міномет почала зʼявлятись у мережі на початку 2023 року. Для пострілу граната розміщується у трубі з вирізом на дні. Вона встановлюється в ствол міномета, а потім опускається й накалює капсуль гранати. Інформації щодо характеристик міномета у відкритому доступі наразі немає.
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