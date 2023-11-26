Український "Булат" витримав два влучання російських дронів-камікадзе (відео)

Від ураження башти захистив український динамічний захист "Ніж", інший дрон влучив у моторний відсік, але Т-64БМ зміг покинути небезпечну зону.

Модернізований Т-64БМ "Булат" попри ураження двома дронами-камікадзе зміг покинути поле бою. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на соціальні мережі.

У мережі зʼявилось відео, на якому помітно ураження українського Т-64БМ "Булат" двома дронами-камікадзе. Удари прийшлись у башту та моторний відсік машини. Попри це танк зміг покинути місце удару й зберігся. Потім танкіст показав, що від удару пробило радіатор двигуна. При цьому динамічний захист "Ніж" спрацював й захистив від ураження башту машини. За словами автора ролика, на основному бронюванні башти немає навіть подряпинки.

Місця ураження танка дронами-камікадзе Фото: скриншот

"Ніж" — це український динамічний захист (ДЗ). Принцип дії будь-якого ДЗ полягає в тому, що всередині контейнеру є вибухівка, яка спрацьовує під час ураження машини кумулятивним струменем. За своєю ефективністю "Ніж" значно кращий за "Контакт-1" чи "Контакт-5". Останні два не ефективні проти тандемних кумулятивних боєприпасів, бронебійно-підкаліберних та боєприпасів з ударним ядром.

Порівняльна таблиця ефективності динамічних захистів

Випробуваннями доведено, що український "Ніж" захищає на:

85% від не тандемних кумулятивних боєприпасів;

25% від тандемних кумулятивних боєприпасів;

80% від бронебійно-підкаліберних;

60% від боєприпасів з ударним ядром.

Нагадаємо, 21 листопада ЗМІ вперше показали модернізований Т-64БВ1К, який представили у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що в Україні налагодили модернізацію танків Т-64 до зразка БВ 2022 року