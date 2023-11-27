Конгрес може проголосувати за допомогу Україні й Ізраїлю 4 грудня, – Politico

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер каже, що зараз головною перепоною в пакеті допомоги є проблема кордонів США. Республіканці не підтримають одне велике рішення про фінансування без розвʼязання проблеми іммігрантів.

У Пентагона закінчуються кошти на військову допомогу Україні. Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо виділення фінансування на наступний фінансовий рік. Про це повідомляє Politico.

Шумер планує створити певну терміновість у питанні виділення військової допомоги Україні й Ізраїлю. Оголошення демократа відбулося в неділю, 26 листопада. Так він тисне на те, щоб законодавці узгодили питання про безпеку кордону, який увійде в єдиний пакет голосування разом із Україною та Ізраїлем.

Наразі саме це питання, за словами Шумера, є основною перешкодою для надання фінансування Україні, Тайваню й Ізраїлю. Також він додав, що демократи готові працювати над розвʼязанням питань імміграції, але якщо республіканці займуть занадто жорстку позицію, то це може поставити під загрозу весь пакет, який пропонував Джо Байден.

У виданні зазначають, що в Сенаті майже напевно є 60 голосів для того, щоб проголосувати за допомогу Україні, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди про кордон.

"Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі, зараз щасливішими, ніж те, що Сполучені Штати коливаються в підтримці українського народу і його військових. Це не лише українська чи трансатлантична безпека, це також і американська безпека, тому що безконтрольний Путін — це знахабнілий Путін", — написав Шумер у своєму листі.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна коаліція, щоб досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад 100 мільярдів доларів для допомоги України, Ізраїлю, Тайваню та розвʼязання проблему із захистом кордонів.

Нагадаємо, 17 листопада Фінляндія надішле Україні пакет військової допомоги на 100 млн євро.

Також ЗМІ писали, що Конгрес може затвердити допомогу Україні не раніше ніж у середині грудня.