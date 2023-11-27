Постачання подвійного призначення: потік військових товарів до РФ через Туреччину різко зріс, — FT

За даними журналістів, зростаюча торгівля і зростання імпорту в Туреччину матеріалів, які використовують російські військові, підірвали спроби США і Європи обмежити можливості Москви щодо оснащення своїх збройних сил.

Потік невід'ємних товарів з Туреччини в Росію, необхідних для підтримки боєздатності військової техніки в Москві, значно збільшився в поточному році. Це викликає тривогу у Сполучених Штатів та їхніх союзників, оскільки вони побоюються, що цю країну можуть використовувати як проміжну ланку для постачання конфіденційної продукції від власних виробників. Про це повідомляє видання Financial Times.

У джерелі наголошується, що збільшення обсягів торгівлі та зростання поставок до Туреччини 45 видів матеріалів, які використовують російські військові, зірвали спроби США і Європи обмежити можливості Москви щодо озброєння своїх збройних сил. Це призвело до посилення напруженості між Анкарою та її союзниками в НАТО.

У сигналі того, що обмеження цієї торгівлі стало пріоритетом для Вашингтона, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон планує відвідати Стамбул і Анкару на поточному тижні. Під час візиту він має намір обговорити питання "запобігання підриву розслідувань у сфері торгівлі та фінансової діяльності, яка сприяє зусиллям Росії в її війні проти України".

Ця поїздка стане другою для Нельсона в Туреччину в поточному році і проходить на тлі ознак того, що певні товари подвійного призначення, які розглядаються США та їхніми союзниками як особливо цінні в контексті військових дій, безпосередньо надходять у Росію, незважаючи на те, що їх було позначено маркуванням для експорту в іншу країну.

Спроби припинити цю торгівлю з Росією ускладнилися, оскільки ці товари мають як комерційне, так і військове застосування. За перші дев'ять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт 45 товарів, які США вважають "високопріоритетними" для Росії та п'яти країн колишнього СРСР, на суму 158 млн доларів. Це втричі перевищує рівень, зафіксований за той самий період 2022 року, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України.

Згідно з аналізом Financial Times, що ґрунтується на даних з митної бази даних Trade Data Monitor, середньорічна сума за період з 2015 до 2021 року становила 28 мільйонів доларів. У цей період 45 категорій товарів, включно з такими продуктами, як мікрочіпи, обладнання зв'язку та оптичні приціли, підлягають контролю експорту з боку США, Європейського союзу, Японії та Великої Британії з метою запобігання їх надходженню в Росію. Однак існує можливість обійти ці обмеження, використовуючи посередницькі структури для приховування кінцевого пункту призначення. У поточному році імпорт товарів високого пріоритету в Туреччину з країн "Великої сімки" зріс на більш ніж 60% порівняно з аналогічними періодами з 2015 по 2021 рік, досягнувши майже 500 мільйонів доларів.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що щонайменше 13 турецьких фірм торік експортували в Росію товари на загальну суму щонайменше 18,5 млн доларів. 3 лютого видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому повідомлялося, що 10 російських компаній отримали транспортні засоби, пластмасові та гумові вироби та інші товари, що перебувають під санкціями США.

Крім того, турецькі фірми, порушуючи американський експортний контроль, могли відправити в Росію ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари на суму в 16 млн доларів. Журналісти того ж видання зазначили, що товари отримувала дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", що випускає системи озброєння для Військово-морського флоту РФ.