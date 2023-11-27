"Найбільший програш": престиж флоту РФ постраждав через війну, - ЗМІ

Престиж російського флоту постраждав після знищення флагмана "Москва". Це судно вважається найбільшим військовим кораблем, втраченим у бої з часів Другої світової війни, розповів журналіст Пітер Сучіу.

Російський флот є найбільшим програшем для ворога у війні. Про це повідомило видання The National Interest.

"Російський військово-морський флот може постраждати через війну в Україні", — сказав журналіст Пітер Сучіу.

У виданні зазначили, що престиж російського флоту постраждав після знищення наземними ракетами флагмана "Москва", який вважається найбільшим військовим кораблем, втраченим у бої з часів Другої світової війни.

Американське ЗМІ процитувало заяву Дмитра Медведєва, яку він зробив як президент РФ у 2009 році: "Без належного флоту Росія не має майбутнього як держави". Проте наразі російський чорноморський флагман перебуває на дні Чорного моря, а його флагманський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" — на ремонті, який може тривати роками, малоймовірним є те, що він зможе повернутися на службу раніше кінця наступного року, і лише за умови, якщо у РФ навчать екіпаж керувати кораблем. Журналіст переконаний, що наразі немає моряків, які мають досвід роботи з авіаносцем через те, що той вже давно виведений з експлуатації.

У виданні розповіли, що навесні було оголошено про те, що флагманський атомний корабель Північного флоту РФ атомний лінійний крейсер "Петро Великий" типу "Кіров" буде списаний через надто дорогу модернізацію. Тоді як його споріднене судно "Адмірал Нахімов" перебуває не в робочому стані з 1999 року. ЗМІ наголосили, що судно може почати ходові випробування, проте багато військово-морських експертів сумніваються у його можливостях через те, що корабель є старшим за багатьох моряків, які на ньому служать.

Попри це РФ досягла прогресу в створенні гіперзвукової зброї, яка могла б перетворити його менші фрегати на військові кораблі, переконаний американський журналіст. Зокрема, для випробувань зброї був залучений фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков". Також РФ утримує одні з найбільших підводних сил у світі — 58 човнів, включаючи 11 атомних підводних човнів з балістичними ракетами.

"Вона (Росія, — ред.) також спустила на воду кілька нових підводних човнів і планує побудувати чотири додаткові катери з балістичними ракетами, п'ять підводних човнів з крилатими ракетами та шість дизельних ударних підводних човнів", — зазначив Сучіу.

Журналіст додав, що ці кораблі разом із запланованими десантними суднами, шістьма фрегатами та 24 корветами можуть допомоги Росії зберегти військово-морську присутність на світовій арені, проте це військово-морська сила не того масштабу, "у кращому випадку це буде ескадра більше, ніж флот".

Нагадаємо, 27 листопада головнокомандувач Військово-морського флоту РФ генерал-лейтенант Віктор Астапов заявив, що в Росії планують бригади морської піхоти переформувати в дивізії. З його слів, для цього підрозділам вчасно надають техніку та озброєння та додали до тренувань використання різних типів дронів.

10 листопада військовий експерт, капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко розповів, що українські бійці можуть знищити основне бойове ядро російського флоту в Чорному морі. Для цього Україні потрібне регулярне поповнення запасів крилатих ракет, літаки F-16 та ракети ATACMS.