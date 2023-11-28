У ISW розповіли, як сильний шторм у Чорному морі вплинув на військові дії в Україні

За словами аналітиків, шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, а це може мати наслідки матеріально-технічного характеру для ЗС РФ.

Шторм у Чорному морі завдав шкоди інфраструктурі на окупованих територіях України, а також у південних районах Росії. Це вплинуло на темп військових дій. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 27 листопада йдеться, що циклон вплинув на транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, а також у Криму, на окупованій території Херсонської області.

"Небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування", — сказано у звіті.

Аналітики зазначили, що загроза від морських мін у Чорному морі зростає як для військових, так і для цивільних суден. Шторм розірвав сітки бонів, а тому мінні поля "розсіялися".

Крім того, як заявили в ISW, шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, а це може мати наслідки матеріально-технічного характеру для ЗС РФ.

"Попри складні погодні умови, як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки", — заявили аналітики.

За їхніми словами, військові дії трохи сповільнилися через сніг і сильно обмежену видимість. Російські джерела заявили, що через погоду ускладнилася аеророзвідка й артилерійське коригування в Херсонській області. Цим скористалися Сили оборони України і закріпилися на лівому березі Дніпра.

"Складні зимові умови змусять обидві сторони покладатися більше на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції", — заявили в ISW.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили, що ЗС РФ вивели в Чорне море фрегат, попри шторм. Сили оборони півдня заявили, що корабель "адмірал Макаров" може нести до 8 ракет "Калібр".

Російські ЗМІ раніше писали, що після шторму в Маріуполі піднявся рівень радіації. Так, в окупованому місті море вимило більшу частину звичайного піску, який покривав торієвий шар.