Удар по багатоповерхівці в Умані: СБУ оголосила підозру російському генералу (фото)

За інформацією слідства, за наказами російського генерала також завдавали ракетні удари по цивільній інфраструктурі Сирії та Грузії, за що він отримав "Героя Росії".

Українська служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Сергієві Кобилашеві, який дав наказ вдарити ракетами по багатоквартирному будинку в Умані. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, за наказами генерала було обстріляно ракетами будинок та стоянку автомобілів 28 квітня цього року в Умані. Внаслідок удару загинули 23 людини, з яких 6 – діти. Травми отримали 9 осіб та ще одна людина є безвісти зниклою.

Фото: пресслужба СБУ

Також було пошкоджено 7 будинків поруч, 6 підприємств та 70 автомобілів мешканців. Повідомляється, що Росія випустила із бомбардувальника ТУ-95МС дві ракети Х-101.

У СБУ кажуть, що російський генерал бере активну участь у воєнних діях проти України від початку 24 лютого 2022 року Раніше він віддавав накази за якими обстрілювали з повітря цивільну інфраструктуру у Сирії та Грузії. Зокрема, за такі злочинні дії він отримав звання генерала та "Героя Росії". Кобилаша Сергія підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Зазначимо, що це вже не перша підозра, яку Україна оголосила командувачу дальньої авіації РФ Кобилашеві. У січні цього року в українській службі безпеки повідомляли, що зібрали докази його причетності до обстрілів України, зокрема лікарень та житлових будинків.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оголосили підозру київському блогеру, який записував скандальні стріми. Зокрема, він на відео провокував на конфлікт військових і поліцейських.

Також СБУ затримала в Одеській області жінку, яка передавала Росії інформацією про місцерозташування українських військових та корегувала ворожі удари.