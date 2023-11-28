ЄС виділив додатково 194 млн євро на навчання українських бійців

Навчання в межах Місії військової допомоги розширять для Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Служби безпеки України.

Рада ЄС ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання бійців ЗСУ в межах Місії військової допомоги Євросоюзу з підтримки України (EUMAM Ukraine). Про це йдеться в інформації, розміщеній на офіційному сайті Євросоюзу.

У Раді ЄС уточнили, що фінансування нададуть через Європейський фонд миру (EPF). Воно матиме форму необхідного летального та нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності. Загалом фінансова сума збільшена на 194 мільйони євро і становить 255 мільйонів євро.

"Метою сьогоднішнього рішення є продовження підтримки в нарощуванні потенціалу Збройних сил України, виходячи з потреб України та беручи до уваги зростання обсягу й складність навчальної програми", — йдеться у повідомленні.

Ця підтримка продовжить сприяти широкомасштабній підготовці особового складу Збройних сил України та дозволить державам-членам ЄС забезпечити необхідне навчальне обладнання та постачання.

"Щойно країни-члени домовилися про збільшення додаткового фінансування навчальної місії для України, яка є однією з наших найуспішніших місій. Це приблизно на 200 мільйонів більше, що відповідає масштабам, які зростають, і складності тренувань цієї місії, яка на цей момент уже підготувала 34 тисячі солдатів", — прокоментував рішення високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу у вівторок, 28 листопада.

Механізм забезпечення фінансування

European Peace Facility — це позабюджетний інструмент, спрямований на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, розбудовувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку. Він дає змогу фінансувати оперативні дії з військовими чи оборонними наслідками в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP).

17 жовтня 2022 року Рада ЄС прийняла рішення про створення EUMAM Ukraine з початковим терміном дії два роки.

"Місія є прямою відповіддю на запит України про підтримку і забезпечує індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів із проведення підготовки", — йдеться в інформації Ради ЄС.

У листі від 23 серпня 2023 року українська влада визнала важливий внесок EUMAM Ukraine і звернулася з проханням про розширення навчання EUMAM Ukraine для Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Служби безпеки України для цих підрозділів.

Крім того, нагадаємо, що країни Заходу підготували 100 тисяч бійців для ЗСУ. До підготовки особового складу залучена коаліція із 32 держав-партнерів.

Також повідомлялося, що 12 тисяч військових з України пройшли навчання за стандартами НАТО. Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців.

Нагадаємо, Захід посилив підготовку молодшого командного складу ЗСУ, бо Україна потребує офіцерів. Західні фахівці зазначили, що військове керівництво України розуміє, як важливо створити в армії офіцерський кістяк. Згідно з представленими даними, на Заході було навчено 3800 офіцерів, ще 520 перебувають у процесі навчання.

Раніше Фокус писав, як навчають українських солдатів у Франції. За словами французьких інструкторів, їхнє завдання — зробити українських солдатів "більш смертоносними і живучими".