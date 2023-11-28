Колаборант Сальдо заявив, що РФ планує знову захопити Херсон, — росЗМІ

Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини заявив, що розмовляв з президентом РФ та військовими, і "всі рішуче налаштовані повернутися до Херсона".

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що знову захопить Херсон. Відповідну заяву він зробив на з’їзді партії "Єдина Росія", який відбувся у Ростові-на-Дону, пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, колаборант Сальдо заявив, що розмовляв у п’ятницю з російським президентом Путіним та військовими. За його словами "всі рішуче налаштовані повернутися до Херсона".

Окрім того, Сальдо також пригрозив захопленням Миколаєва, Одеси та Ізмаїлу.

Сальдо про захоплення Херсона

Варто зазначити, що Володимир Сальдо вже не вперше висловлюється про бажання повернути під контроль Росії обласний центр Херсонської області.

Зокрема, про взяття під контроль Херсона та Миколаєва він висловлювався у січні цього року. Тоді він казав, що основне бажання "повернути" Херсон та вірив в те, що до кінця року вони знову окупують місто.

Окрім того, вже у березні цього року в інтерв’ю російського видання ТАСС Сальдо говорив, що готовий "хоть завтра" повернутися у Херсон. Також посилаючись на військову таємницю він заявляв, що це відбудеться в "найближчому майбутньому".

На його думку, населення Херсона після звільнення з окупації таки підтримує Росію, а "ЗСУ тепер не спираються на підтримку мешканців".

У листопаді цього року він писав, як повідомляють ЗМІ, що "у місто було вкладено багато сил" та минулого року вони сподівалися, що не підуть з Херсона. Колаборант каже, що у місті ще залишилися російські громадяни, за якими вони повернуться.

Звільнення Херсона

Російське Міністерство оборони заявило про захоплення Херсона 2 березня минулого року. Вже у перші дні окупанти захопили телевежу та відключили мешканців міста від українських каналів.

У Херсоні місцеві мешканці не підтримали окупації та виходили на мітинги проти російських військових, які зайшли у місто. У відповідь на це окупанти відкривали вогонь по цивільних.

26 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо "головою" окупаційної адміністрації Херсонщини та Олександра Кобеця керівником окупаційної адміністрації Херсона.

Херсон був звільнений від окупаційної влади та російських військових 11 листопада минулого року.

Нагадаємо, 8 листопада одеський суд засудив колаборанта Володимира Сальдо до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зразу, колабораційну діяльність та виправдовування війни.

Зокрема раніше, у травні цього року, Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Сальдо. У відповідь на це він сказав, що заїде до Херсона на танку.