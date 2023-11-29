Більшість росіян підтримують війну в Україні і готові повірити словам Путіна, — WP

За словами журналістів, більшість росіян прирівнюють інтереси Путіна до інтересів нації. Вони схильні підтримувати війну, навіть якщо вважають її шкідливою.

Попри те, що росіяни втомилися від війни в Україні, вони готові її продовжувати. На думку більшості, ціна за "нові" території настільки висока, що відмовлятися від них не можна. Про це пише видання Washington Post, з посиланням на опитування фокус-груп Російського Євразійського центру Карнегі та Левада-Центру.

За словами журналістів, глава Кремля Володимир Путін готовий балотуватися на вже продумані вибори в березні 2024 року. Росіяни проти нього не повстали.

Згідно зі звітом, 68% росіян підтримують продовження війни проти України, 22% рішуче виступають проти припинення вогню за будь-яких обставин. Близько 20% рішуче виступають проти війни.

Крім того, як ідеться в матеріалі, 72% підтримують мирні переговори, але лише 19% готові піти на поступки Україні, щоб досягти миру.

Повідомляється, що найсильніша підтримка війни походить від вмотивованої і гучної меншості — літніх, мілітаристських чоловіків, які схильні посилатися на російську пропаганду про необхідність "боротьби з українськими нацистами".

Видання пише, що вирішальним фактором є слухняна центристська група росіян, які не підтримують війну, але вважають, що необхідно бути лояльними до влади і президента.

При цьому, як ідеться в доповіді, 41% росіян вважають, що війна принесла більше шкоди, ніж користі, а 38% дотримуються протилежної точки зору. При цьому більшість росіян прирівнюють політичні інтереси Путіна до інтересів нації загалом і схильні підтримувати війну, навіть якщо вважають її шкідливою.

Раніше повідомлялося, що Путін у 2024 році витратить на війну третину бюджету РФ. Напередодні глава Кремля підписав закон про ухвалення бюджету на наступний рік, у якому вагому частину коштів планують спрямувати на потреби армії. Такого не було з 1990 року.