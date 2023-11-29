Найсучасніший авіаносець Gerald Ford виявився дешевшим, ніж очікувалось

Високий рівень автоматизації на кораблі дозволив не тільки зменшити екіпаж, але й зробити так, що за весь час Gerald R. Ford потребуватиме 3, а не 5 ремонтів.

Перший у своєму класі авіаносець Gerald R. Ford може обійтись в експлуатації дешевше, ніж планувалося. Вдалося знизити витрати на технічне обслуговування. Про це повідомляє Defense News з конференції керівника програми капітана Брайна Меткалфа.

Авіаносець Gerald Ford був розроблений з високим рівнем автоматизації, щоб зменшити екіпаж. Також було покращено корпус. Це дозволить зробити так, щоб за весь час експлуатації корабель потребував 3, а не 5 основних ремонтів, як у іншого авіаносця класу Nimitz.

За словами Меткалфа, обслуговування Gerald R. Ford буде коштувати на 5 млрд доларів на рік менше, ніж у того ж Nimitz. При цьому ВМС США очікували, що вартість буде нижчою лише на 4 млрд доларів на рік. Також він додає, що у 2025 році Військово-морські сили отримають ще один авіаносець класу Gerald R. Ford під назвою John F. Kennedy. Третій корабель Enterprise готовий на 35% і вже "починає виглядати як корабель".

Меткалф у своєму виступі також зазначив, що Ford як флагманський корабель свого класу все ще проходить деякі випробування і оцінювання, що залишилися. Наразі авіаносна ударна група перебуває у східному Середземноморʼї через війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Нагадаємо, 10 жовтня ЗМІ писали, чим допоможе Ізраїлю ударна група Gerald R. Ford.

25 травня авіаносець Gerald Ford вперше прибув у Норвегію за останні 65 років.