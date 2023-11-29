Ердоган назвав Нетаньягу "різником" і заявив про геноцид "палестинських братів", — ЗМІ

Зі слів президента Туреччини, за події у секторі Гази відповідає Ізраїль та країни Заходу. Тим часом він летить до Арабських Еміратів, щоб вирішити як розв'язати проблеми палестинців.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю за антитерористичну операцію, яку проводить Армія оборони (ЦАХАЛ) на території сектору Гази. При цьому турецький політик звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у смертях, які відбулись в палестинському анклаві після атаки терористів на ізраїльтян 7 жовтня. Головні тези заяв Ердогана розміщено на порталі Haber Turk.

Турецький президент виступив перед однопартійцями з правлячого політичного руху "Партія справедливості та розвитку" (скорочено англ. AKP або AK). При цьому заявив, що "Ізраїль відповість перед законом" за дії у Сектору Гази. Також назвав Беньяміна Нетаньягу "різником Гази" і заявив, що начебто через рішення цієї людини у світі "розпалюється антисемітизм".

"Нетаньяху, який вчинив одне з найбільших злочинів минулого століття в Газі, вже вписав своє ім’я в історію як різник Газ", — процитували журналісти тези очільника Туреччини.

Політик назвав палестинців "братами" і вказав, що події, які зараз відбуваються в Газі — "найвіроломніші в історії людства". З його слів, стався "геноцид", внаслідок якого начебто загинули понад 2 млн людей. Він побажав одужання пораненим і поспівчував загиблим, при цьому називав їх "нашими".

"Милосердно поминаю наших мучеників і бажаю якнайшвидшого одужання нашим пораненим", — сказав політик.

Ердоган також заявив, що до убивств у Газі також причетні західні політики. Своєю чергою, він надіслав до Єгипту 1200 тонн гуманітарної допомоги та рушає до Об'єднаних Арабських Еміратів, що розв'язати проблеми палестинського анклаву.

Війна в Ізраїлі — деталі

Зазначимо, після того, як 7 жовтня терористи ХАМАС атакували ізраїльські поселення біля Сектору Гази, командування ЦАХАЛ оголосило проведення спецоперації зі знешкодження терористів. Потім почались бойові дії, і в Туреччині, а також в інших країнах Азії, Європи, Америки відбулись пропалестинські демонстрації. Під час цих демонстрацій говорили про страждання жителів Гази і не згадували про півтори тисячі ізраїльтян, які загинули 7 жовтня в Ізраїлі.

Наприкінці листопада оголошено про тимчасове припинення вогню у Секторі Гази. Під час цього перемир'я терористи ХАМАС почали повертати заручників, яких захопили у жовтні. Водночас за кілька днів до початку перемир'я, в ЦАХАЛі заявили, що виконали значну частину завдань: знешкодили лідерів терористів, зруйнували штаби, склади зброї, тунелі.

Нагадуємо, 27 листопада Ізраїль відвідав бізнесмен Ілон Маск: зустрівся з очільниками держави, але вирішив у Газу все ж не їхати. Тим часом в США повідомили, що незабаром можуть прийняти рішення щодо виділення коштів Ізраїлю та Україні на війну з нападниками.