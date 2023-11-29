"Мовчати не будемо": військовий обурився реакцією після критики Залужного депутатом Безуглою

На думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Безугла дискредитує командування, але на її заяви не лунає критика з боку парламентаріїв, волонтерів і громадських діячів.

Полковник Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" висловив незадоволення тишею з боку низки політиків і громадських діячів щодо заяв нардепки Мар'яни Безуглої на адресу ЗСУ та командування. Про це військовий написав у своєму Telegram-каналі.

На думку Штефана, Безугла здійснює дискредитацію ЗСУ та його керівництва, тому однопартійці, а також громадські працівники та волонтери мають відреагувати на випади депутатки.

"Я так розумію, що вся дискредитація ЗСУ та її керівництва відбувається з мовчазної згоди однопартійців і не тільки. Колишні ветерани, волонтери, громадські діячі як води в рот набрали. Жодної реакції, жодного коментаря, жодного повідомлення про засудження цих дій. Суцільна брехня, суцільне маніпулювання, суцільний бруд у бік ЗС України. Усе це від депутата Верховної Ради під час війни", — обурився військовослужбовець.

Штефан наголосив, що військові не мовчатимуть щодо цього, попри відсутність відгуку від деяких представників парламенту та інших структур.

"Кому це на руку нагадувати не буду. Вони вже одразу в себе це процитували. Мовчіть далі... Ми мовчати не будемо!" — написав Анатолій Штефан.

Заяви Безуглої на адресу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

26 листопада нардепка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла висловила невдоволення головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним через відсутність плану на 2024 рік, який він, на її думку, мав надати громадськості. Вона заявила, що керівництво збройними силами, яке нібито не надає ясної перспективи, має поступитися своїми позиціями.

Це не перший випадок, коли Безугла критикує Залужного. Раніше вона стверджувала, що "генерал жодного разу не був у жодному ТЦК". Представник Повітряних сил ЗСУ, Юрій Ігнат, назвав висловлювання депутатки "спробою дискредитації".

27 листопада заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила про намір обговорити одіозні висловлювання Безуглої на найближчому засіданні фракції. У цей час військовий Юрій Гудименко звернувся до Служби безпеки України з проханням дати правову оцінку діям Безуглої.

Позиція Безуглої

На думку нардепки, її висловлювання в соціальних мережах являють собою "очевидні речі", про які військові й так знають. За її словами, вона не погоджує публікації в соцмережах з Офісом президента, зазначивши, що це не робиться в інтересах президента Володимира Зеленського.

Чи є план у Залужного

29 листопада в НАТО заявили, що закиди в тому, що у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного немає плану, безпідставні.

"Залужний не стверджував, що в нього немає плану. Тому що в нього є план! Але втілення цього плану — надзвичайно складне завдання, навіть із тією підтримкою, яку Захід надає Україні", — розповів журналістам представник НАТО.

Нагадаємо, 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.