Які можливості втратили ЗСУ: Ізраїль використав снаряди 155 мм, які йшли в Україну, — ЗМІ

Експерти підрахували, що ЦАХАЛ і ЗСУ вистрілюють снаряди калібру 155 мм майже в одному темпі. Однак Армія оборони Ізраїлю воює на лінії фронту 27 км, а ЗСУ — на 700 км.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) використала партію снарядів калібру 155 мм, які раніше зберігалися на складах США в Ізраїлі та були відправлені в Україну, але не дійшли. Експерти з'ясували, як довго цією партією стріляли б бійці ЗСУ та як швидко нею скористалися ізраїльтяни. Про деталі застосування снарядів натовського калібру написали експерти порталу Defense Express.

Експерти вирішили проаналізувати повідомлення ЦАХАЛу щодо темпів роботи артилерії в секторі Гази. Зокрема, ізраїльське командування вказало, що протягом 30 днів наземної операції вистріляли 100 тис. снарядів калібру 155 мм (по анклаву — 90 тис.) і 200 снарядів GMLRS калібру 277 мм, які запускаються РСЗВ M270. Водночас агентство Bloomberg повідомило, що половина зі 100 тис. снарядів — тобто 57 тис. — це запаси зі складів США: раніше зберігалися в Ізраїлі, пішли на склади в Європі для України, але після 7 жовтня повернулися назад.

Маючи вказані дані, на Defense Express провели розрахунки, які показали особливості використання снарядів під час бойових дій у Газі. Отже, артилерія ЦАХАЛу витрачала:

3,5 тис. снарядів калібру 155 мм на добу (кожна з 250 САУ M109A Ізраїлю випускала по 14 снарядів на добу);

10 снарядів GMLRS калібру 277 мм на добу (кожна третя система M270 MLRS випускала по 1 снаряду на добу).

Неможливо порахувати, скільки снарядів припало б на аналогічні установки ЗСУ — невідома їхня кількість. Однак можна оцінити, на скільки часу вистачило в Україні тієї партії снарядів, що пішла в Ізраїль. Експерти ґрунтувалися на відкритих даних щодо інтенсивності роботи артилерії ЗСУ та встановили, що 57 тис. снарядів США вистачило

ЗСУ — на 1 тиждень боїв;

ЦАХАЛу — на 1,5 тижня боїв.

Також можна звернути увагу на довжину лінії фронту, яку артилеристи обробляли цією кількістю снарядів. На карті бойових дій DeepState можна побачити, що ЗСУ ведуть активні бої на лінії фронту завдовжки 500 км на сході та півдні і 200 км вздовж Дніпра. Тоді як ЦАХАЛ — на лінії фронту близько 27 км.

Лінія фронту в Україні станом на 29 листопада 2023 року Фото: DeepState Лінія фронту в Газі станом на 26 листопада 2023 року Фото: War Mapper

Зброя для України — деталі

Зазначимо, після того, як Ізраїль почав антитерористичну операцію в секторі Гази, стало відомо, що США надсилає ізраїльтянам зброю та снаряди зі складів Пентагону. Також ЗМІ вказували, що частина цієї зброї могла надійти в Україну, але натомість пішла на боротьбу проти терористів ХАМАСу.

Водночас США планують виділити 101 млрд дол., частина яких мали б піти на військову підтримку обох країн. Очікують, що Конгрес ухвалить відповідне рішення до кінця грудня 2023 року.

Нагадуємо, 3 листопада США виділили новий пакет військової допомоги Україні: у пакеті — снаряди 155 калібру та протитанкові ракети. Зокрема, пакет допомоги виділила Німеччина: вирішили відправити 20 шт. БМП Marder.