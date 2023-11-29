ЗСУ постійно готові до обстрілів, а українські енергетики зайняли "пасивну оборону" , — Ігнат

Ворог розуміє, що ракет у нього недостатньо, щоб атакувати так, як торік, коли по території України було застосовано понад тисячу ракет і дронів, кажуть у Повітряних силах. Через це Росія застосовуватиме більше ударних дронів.

Російські окупанти накопичили ракети, але прогнозується, що для атак по Україні застосовуватимуть більше дронів. Українська ППО й енергетики готові до таких атак. Про це в інтерв'ю телеграм-каналу "Труха" розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, зараз українці навчилися сприймати повітряні тривоги, як візит до стоматологам "відбути й забути". Російська сторона атакує останнім часом ракетами Х101, Х59 і "калібрами", бо ворог розуміє, що ракет у нього недостатньо, щоб атакувати так, як було минулого року, коли по території України було застосовано понад тисячу ракет і дронів-камікадзе.

"У деякі НЗ вони залізли й на сьогодні мають близько 900 ракет усіх разом — далекобійних і високоточних. Ворог більше атакуватиме ударними дронами, виробництво яких він налагодив на своїй території", — сказав Ігнат.

Він додав, що ракета — це фактично літак, і запас ракет, який РФ витратила, треба відновлювати.

Він зауважив, що ЗСУ постійно готові до обстрілів, "пасивну оборону" зайняли й українські енергетики — вони обладнали електростанції перепонами для ударних дронів. Також речник Повітряних сил наголосив, що говорити про те, що в окремих регіонах немає ППО — працювати на руку ворога.

Юрій Ігнат зауважив, що кілька днів тому була рекордна атака за кількістю дронів по Києву — окупанти використали 74 ударних БпЛА . На підступах до Києва та над Києвом фактично 100% із них знищила українська ППО.

У Повітряних силах кажуть, що на атаки "шахедів" можуть впливати погодні умови. У разі зміни температури дрон може зазнати перешкод у роботі.

"Звичайно, ворог змінюватиме свої рішення, враховуючи погодні умови. На жаль, шторми проходять, вітри вщухають, і ми отримуємо ту реальність, із якою доводиться боротися. Негода може впливати і на роботу наших захисників. Це й утримання літаків, і злітно-посадкових смуг у відповідному стані. Потрібні додаткові засоби маскування, і морозна погода впливає на роботу людей. Це все потрібно обслуговувати, техніка повинна завжди бути в бойовому стані. Робитимемо все, щоб ми ефективно працювали", — говорить Ігнат.

Нагадаємо, що 23 листопада ЗСУ знищили близько 675 російських окупантів, серед втрат ворога — ЗРК "Бук".

Раніше повідомлялося, що за 2 місяці малої інтенсивності використання ракет РФ змогла накопичити потенціал. У її розпорядженні тепер є приблизно 800 ракет.