Заяви Безуглої не є позицією ОП чи самого президента, — Подоляк (відео)

На думку радника керівника ОП Михайла Подоляка, для Росії дуже важливо, аби українці мали внутрішні конфлікти, аби не мали змогу сконцентруватися на тому, що треба робити далі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив позицію ОП щодо заяв народної депутатки від "Слуги народу" Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він сказав в ефірі радіо НВ.

Подоляк підкреслив, що це — особиста думка Безуглої і не є позицією Офісу президента чи самого президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні є вертикаль управлінська, де є Верховний головнокомандувач — президент Зеленський. І є головнокомандувач — це безпосередньо його підлеглий. Вони безпосередньо спілкуються щодня на різних майданчиках (військовий кабінет, Ставка, селектори і т. ін.). І, безумовно, вони обговорюють, що треба робити на цьому етапі війни, щоб ми не перетворили цю війну в такий затяжний конфлікт чи, як говорить пан Залужний, "позиційну війну", чи завели її в глухий кут", — підкреслив Подоляк.

Він звернув увагу на те, що загалом всі рішення стосовно того, якою має бути структурована військово-політична вертикаль, приймаються не депутатами.

"Депутати не можуть ініціювати чи не ініціювати відставки тих чи інших військових. Депутати можуть говорити будь-що, зважаючи на ті посади, які вони обіймають в рамках парламентських комітетів. Безумовно, пані Безугла обіймає відповідну посаду в комітеті з національної оборони і безпеки, вона робить відповідні заяви. Але ще раз підкреслю — це не є офіційними заявами Офісу президента чи президента особисто, і тому треба чекати на офіційні заяви", — сказав радник керівника ОП.

При цьому Подоляк зазначив, що Зеленський завжди сам коментує складні питання, однак у даному разі немає сенсу навіть коментувати конспірологічні теорії.

"Якщо ми будемо підігрувати будь-яким подібним розмовам про те, що там потрібні якісь відставки, це — саме те, в що вкладається сьогодні Російська Федерація. Для Росії дуже важливо довести нас до максимально депресивного стану для того, щоб можна було впливати на негативному психоемоційному фоні на ті рішення, які приймаються відповідно на різних рівнях в Україні", — зауважив радник.

Він підкреслив, що для нашого ворога дуже важливо, аби українці мали внутрішні конфлікти, традиційні для вітчизняного політичного процесу в мирний час, аби не мати змогу сконцентруватися на тому, що треба робити далі.

"Тобто з урахуванням того, що війна йде вже два роки, щоб ми мали конфлікти на особистісному рівні тощо", — відзначив Подоляк.

Мар’яна Безугла vs Валерій Залужний

У неділю, 26 листопада, заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Мар’яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

"Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти", — написала Безугла.

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету. А депутат фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Водночас Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ і продовжує публікувати свої заяви.

На думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Безугла дискредитує ЗСУ та його керівництво, тому однопартійці, а також громадські працівники та волонтери мають відреагувати на випади депутатки.

Український музичний виконавець і чинний військовослужбовець Коля Сєрга прокоментував критику народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — це викликає відчуття, нібито українців "ментально ґвалтують".