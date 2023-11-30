Чи є в українського війська ресурсний паритет з армією РФ: відповідь Міноборони (відео)

За словами генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, про ресурсний паритет з РФ говорити зарано, але Міноборони і Міністерство стратегічних галузей промисловості вживають всіх необхідних заходів, аби якомога скоріше досягти його.

Паритет військових ресурсів з армією агресора у майбутньому, ймовірніше, матиме місце, але наразі ресурсні можливості України і РФ відрізняються. Таким чином охарактеризував ситуацію у військово-промисловому комплексі країни заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він підкреслив, що і Міноборони, і Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють над нарощуванням оборонно-промислового комплексу України і збільшенням у рази виробництва ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

"Про паритет говорити ще, можливо, зарано, тому що ми ж розуміємо ресурсні можливості Російської Федерації і України. Але ми над цим працюємо і відповідно до завдань, визначених верховним головнокомандувачем на 2024 рік, вживаємо всіх заходів", — зауважив Гаврилюк.

При цьому заступник міністра головну увагу приділив засобам протиповітряної оборони як надактуальним на сьогодні.

"Крім того, приймаються на озброєння внаслідок вироблення нові зразки озброєння власного виробництва — від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем протиповітряної оборони з дальністю понад 100 кілометрів, наприклад "Корал М", — додав він.

Також заступник міністра оборони України повідомив, що Україна і США проведуть у Вашингтоні в грудні конференцію оборонних індустрій. Вона стане продовженням першого Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, який відбувся у вересні в Києві і зібрав представників 252 оборонних компаній із понад 30 країн світу.

"Головна мета — укладання спільних угод та локалізація і нарощування виробництва шляхом створення спільних підприємств на території України. Ми розуміємо, що тільки завдяки створенню потужного оборонно-промислового комплексу зможемо забезпечити всі потреби Сил оборони України", — наголосив Гаврилюк.

Фокус писав, що виробництво та закупівля ракетного озброєння, а також постачання до війська боєприпасів – один із основних пріоритетів бюджету оборони України на 2024 рік.

Нагадаємо, у жовтні Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництвобоєприпасів Україні та Німеччині. Для нашої держави будуть виробляти боєприпаси серії L15. Також контракт передбачає снаряди для Бундесверу.

Крім того, 24 листопада у Міноборони назвали пріоритетний напрямок оборонного бюджету України. Понад 190 мільярдів гривень з коштів, які планували у наступному році законтрактувати, повинно залишитися у вітчизняного виробника.