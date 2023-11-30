"Оборона може перерости в трагедію": плацдарм ЗСУ на Херсонщині дорого коштує, — DeepState

За словами аналітиків, у Кринках сили ворога значно переважають ЗСУ. У село окупанти перекидають деякі резерви з Бахмутського угруповання.

У Кринках, на лівому березі Херсонської області, ситуація дуже важка. ЗС РФ хочуть вибити ЗСУ з населеного пункту, знищивши плацдарм. Про це повідомили аналітики DeepState.

У звіті йдеться, що в село окупанти перекидають деякі резерви з Бахмутського угруповання. Плацдарм у Кринках "дорого коштує", сили ворога там значно переважають сили ЗСУ. Усе тримається на героїзмі морської піхоти та деяких підрозділів ТРО.

"Але операція має бути не заради героїзму і якщо надалі не буде розширено зону контролю, то героїчна оборона переросте в трагедію", — зазначили аналітики.

Також у DeepState прокоментували ситуацію в Авдіївці. Там противник проводить штурмові дії південніше Новокалинового, але успіхів не має. Окупанти закріплюються в східних околицях Степового і намагаються просуватися вглиб села на захід.

Повідомляється, що за добу в Степовому було знищено щонайменше 2 ворожі танки та 5 БМП. Паралельно ЗС РФ атакують посадки на північ від Степового з метою вийти на північні околиці Бердичів.

"Уже традиційно фіксуються сутички біля Опитного, Водяного та Первомайського, але, на щастя, змін не зафіксовано. Також сьогодні велика колона кацапів із майже 20 ОВТ з'явилася в північній частині Мар'їнки. За попередньою інформацією, вдалося відбити цю навалу", — заявили аналітики.

У звіті також ідеться, що на Бахмутському напрямку росіяни частково захопили Хромове. Вони намагалися закріпитися на трасі, але артилерія ЗСУ їх трохи відкинула. Бої в цьому районі тривають.

На Сватівському напрямку, як ідеться у звіті, росіяни продовжують атакувати біля Первомайського та Лиману Першого. Там триває "повзучий наступ". Атаки окупантів тривають у Серебрянському лісництві, акцент ударів змістився дещо західніше в бік Торського.

Нагадаємо, що експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що ЗС РФ зменшили посилені батальйони до рівня штурмових груп, які можуть підтримувати безперервність наступу, під Авдіївкою.