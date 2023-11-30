Майже всі гроші, виділені Вашингтоном на допомогу Україні, залишаються в США, — WP

За словами аналітика Марка Тіссена, кошти йдуть на виробництво нової зброї або заміну тієї, що було відправлено Україні з американських складів.

Більша частина військової допомоги, які виділяють у Вашингтоні для України, витрачається на території Сполучених Штатів. Йдеться приблизно про 90%. Про це написав науковий співробітник Американського інституту підприємництва Марк Тіссен у матеріалі для The Washington Post.

За словами експерта, ці гроші йдуть на виробництво нової зброї або заміну тієї, що було відправлено Україні з американських складів.

У матеріалі йдеться про те, що у Штатах виробляється велика кількість основних систем озброєнь, які отримує Україна як допомогу для боротьби з російською агресією. Виробництвом займаються 117 ліній у 31 штаті та 71 місті Америки. Однак 31 сенатор і член Палати представників, чиї штати й округи отримують кошти, що виділяються для України, голосують проти або за обмеження допомоги Києву.

Серед них, як пише видання, є носії найбільш антиукраїнських поглядів.

Повідомляється, що виділені для України гроші забезпечують значний розвиток американських заводів, а також створюють робочі місця та можливості для місцевих постачальників. Ба більше, від цього отримують користь також ресторани, магазини та інші підприємства, які підтримують заводи з виробництва озброєнь.

Раніше повідомлялося, що США і Греція ведуть переговори про продаж 75 тисяч артилерійських снарядів для України. До числа цих боєприпасів входять 20 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру. Повідомляється, що переговори між Вашингтоном і Афінами перебувають на завершальній стадії.