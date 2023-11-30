Сили спецоперацій озброять українськими штурмовими гвинтівками UAR-15: чим вони кращі за АК

У Міноборони повідомляють, що українська UAR-15 має низку переваг над радянськими АК, зокрема точність і дальність стрільби.

Українські штурмові гвинтівки UAR-15 у трьох модифікаціях надійдуть на озброєння Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє "АрміяInform".

У лютому 2023 року на озброєння української армії прийняли автоматичну гвинтівку UAR-15 у трьох версіях:

UAR-15S;

UAR-15S1;

UAR-15SM.

Різниця між версіями полягає в довжині ствола. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що першочергово гвинтівки надходитимуть на озброєння Сил спецоперацій. UAR-15 створено під натовський калібр 5,56x45 як заміна для радянських автоматів Калашникова.

У Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України кажуть, що автомат UAR-15 має низку переваг над автоматом Калашникова:

точність;

дальність стрільби;

менша вага;

модульність.

Гвинтівка UAR-15 має планки Пікатіні на верхній частині ствольної коробки та цівки. На них можна встановити приціли чи інші аксесуари. Ресурс ствола складає близько 10 тисяч пострілів. Виробляють UAR-15 в Україні з частковим залученням закордонних складових.

Основні характеристики UAR-15:

калібр — 5,56х45;

темп стрільби — 700-950 пострілів за хвилину;

дальність ефективної стрільби — 400-650 метрів залежно від версії;

початкова швидкість кулі — від 830 метрів на секунду;

місткість магазину — 30 патронів.

Характеристики всіх трьох UAR-15 Фото: Армія Inform

Нагадаємо, 23 серпня в ЗСУ показали, як готують українських снайперів із гвинтівок UAR-10M.

16 серпня ЗМІ писали, що в Україні зʼявилися гвинтівки ACAR французької компанії Thales.