Пливуть в обхід: КНДР відправила РФ 2 тисячі контейнерів зі снарядами і ракетами, – Reuters

Контейнери зі північнокорейською зброєю будуть плисти морським шляхом кілька місяців. Вони прямують в обхід єдиної залізничної гілки, яка веде з КНДР до європейської частини РФ.

КНДР відправила до Росії кораблі, навантажені контейнерами зі снарядами та ракетами. Для того, щоб реалізувати це, північнокорейські чиновники-комуністи активізували економічну зону, в якій використовують окремі елементи капіталізму. Про ситуацію у Північній Кореї розповіло агентство Reuters.

Агентство опублікувало репортаж, в якому зібрало відому інформацію про активізацію відносин між Росією та Північною Кореєю. При цьому вказали, що для пожвавлення економіки у КНДР відновили роботи у спеціальній економічній зоні (СЕЗ) "Расон" (Rason Special Economic Zone).

СЕЗ розташована неподалік від кордону з РФ, зауважили автори. Цей відтинок кордону будуть використовувати, щоб отримувати, наприклад, російські харчові продукти, нафту, вугілля тощо.

Крім того, журналісти вказали, що КНДР активізувала морські порти. Зокрема, на супутникових світлинах, зроблених 10 жовтня 2023 року, помітили кілька контейнерів, встановлених на пірсах. Потім ці контейнери навантажили на вантажні кораблі і вони вирушили у невказаному напрямку. У статті пояснили, що, згідно з даними розвідки США, до РФ попливли близько 2 тис. контейнерів. Всередині можуть бути снаряди і навіть балістичні ракети.

Публікувати супутникові світлини, які розмістило агентство Reutares, Фокус не може, що не порушувати авторські права. Однак на Google maps можна побачити, який орієнтовний шлях доведеться подолати північнокорейським кораблям. Якщо вони вирушать з порту в КНДР і дістануться до РФ через Індійський океан, Середземне та Чорне моря, то їм доведеться проплисти 16 тис. км.

Північна Корея - Росія, морський шлях Фото: Google Maps

Війна в РФ — деталі

Зазначимо, про посилення співпраці КНДР та РФ стало відомо влітку 2023 року — тоді цю країну відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Пізніше відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та голови Північної Кореї Кім Чен Ина. Пізніше розвідка США підтвердила, що згідно з домовленостями, ЗС РФ отримали 1 млн північнокорейських снарядів. Снаряди до лінії фронту в Україн їхали залізницею, повідомили ЗМІ.

Між тим 30 листопада в СБУ підтвердили інцидент, який стався на Байкало-Амурській магістралі (БАМ) в РФ. Зокрема, в Північно-муйському тунелі, довжиною 15 км, між станціями Ітикіт та Окусікан стався вибух. Вказується, що після може стати не можливим отримання товарів з Китаю, а також — з Північної Кореї.

Місце вибуху на БАМ, 30 листопада 2023 року Фото: Вікіпедія

Нагадуємо, у росЗМІ оприлюднили деталі загибелі генерала РФ Завадського. Розповіли, що він хотів покататись у трофейному авто і по ньому вистрелили свої ж солдати. Тим часом журналісти підрахували, скільки ж російських генералів загинуло під час війни в Україні.