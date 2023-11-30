"Ситуація критична, немає де тримати оборону": боєць Сил оборони про бої за Авдіївку

Окупанти уже задіяли усі можливі сили й ресурси проти Сил оборони, а завдання українських захисників зараз максимально погасити атакувальний потенціал ворога.

Від жовтня окупанти намагаються захопити місто Авдіївка на Донеччині. Зараз вони почали третю хвилю наступу. Ворогу вдалося захопити терикон поблизу міста, збільшити сіру зону між селами Красногорівка й Степове на півночі від Авдіївки, а також вийти до авдіївської промзони. Про бої поблизу міста ZN.UA розповів майор МВС Максим Морозов, з позивним "Лютий", який бере участь у боях за Авдіївку від 2014 року.

За його словами, з півдня від міста зараз ситуація складна, але контрольована. Це — населені пункти Первомайське, Сєвєрне. Росіяни намагаються тут просунутися, але їм це не вдається.

Більш складна ситуація, говорить Морозов, в центрі, в районі промзони.

"Ситуація там просто критична. На "промці" відбуваються постійні бої. Сама промзона просто перетворюється на купи будівельного сміття. Там зараз критично з тієї причини, що просто немає де тримати оборону. Північніше, якщо говорити про "Коксохім", то там зараз ми бачимо постійні спроби росіян зайти на завод, постійні штурмові дії, удари авіацією, КАБами. Ще північніше — це села Степове, Керамік. Там теж відбуваються постійні бої — ворог розширює сірі зони й намагається взяти їх під свій контроль", — розповідає Максим Морозов.

Він зауважив, якщо Силам оборони доведеться відступити з промзони, то це буде дуже критично.

"Після промзони йде авдіївська так звана старуха — це стара частина міста, де приватна забудова. Звісно, там буде дуже складно закріпитися як нам, так і ворогові. Вона буде, швидше за все, сірою зоною, а наші оборонні рубежі проходитимуть далі. Тобто, якщо ми розглядаємо якийсь критичний чи просто негативний варіант на промзоні, то наступною буде малоповерхова забудова, де можна "зачепитися". Але поки ведуться бої за промзону, тому давайте спочатку поборемося на неї, а вже коли вона перетвориться на суцільне будівельне сміття, розглядатимемо інші сценарії", — говорить боєць.

Він додав, що зараз окупанти просуваються всюди, і головна мета Сил оборони — максимально погасити атакувальний потенціал ворога. Якщо це вдасться зробити, то ситуація може стабілізуватися.

"Варто розуміти, що ворог уже задіяв усі можливі сили й ресурси. Якщо в них зараз вільна морська піхота, то в атаку йде вона, якщо підійшли регулярні війська, то вони. Якщо прибули зеки зі "Шторм Z", — атакує ця сила. Не йдеться про те, що штурми проводять регулярні одні й ті ж підрозділи. Вони знищуються, потім проводять доукомплектування, тому відбувається постійна ротація й постійно задіюються резерви", — розповідає Морозов.

Боєць розповідає, що в росіян в Авдіївці величезна кількість дронів-камікадзе, які вони використовують у промислових масштабах. Також використовується важка техніка , а в атаку постійно женуть піхоту. Попри негоду штурми позицій Сил оборони не припиняються.

"Все одно активно застосовується піхота — вона йде навіть без БМП. Якщо говорити про ділянки поблизу промзони, де є асфальт, то там можна використовувати техніку й зараз. Але на флангах техніка не застосовується, тому що дуже грузне в землі", — говорить Максим Морозов.

Нагадаємо, що 29 листопада ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що Росія знищує всі будівлі в Авдіївці, щоб українським військовим не було де облаштовувати позиції і ховатися від ударів важкої техніки.

29 листопада у DeepState розповіли про важкі бої за Авдіївку. ЗС РФ почали використовувати нову тактику. Вони підвозять техніку, щоб обстріляти будівлі заводу.