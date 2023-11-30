"Це вибухонебезпечно": в КНР незадоволені ракетами Harpoon, які Тайвань купує в США, – Синьхуа

В Китаї стурбовані, що Тайвань отримає півтори тисячі протикорабельних ракет Harpoon та кілька сторожових кораблів армії США. Вказують, що це робить острів надто незалежним.

В Міністерстві оборони Китаю прокоментували закупівлю Тайванем великої партії військової техніки та зброї у США. На думку китайських урядовців, така угода небезпечна, оскільки на острові з'являється надто багато зброї. Деякі тези Міноборони КНР опублікувало державне інформаційне агентство Китаю "Синьхуа".

Директор інформаційного бюро Міноборони КНР У Цянь відповів на низку питань журналістів щодо актуальних військових питань, ідеться у статті агентства. Один з журналістів поцікавився реакцією китайських урядовців на те, що Тайвань планує купити у США 1485 шт. протикорабельних ракет Harpoon та шість кораблів берегової охорони (списаних). Крім того, укладено угоди на будівництво шести берегових установок для пуску "Гарпунів" та ще дев'яти установок для пуску тайванського аналога "Гарпуна" — ракети "Сюн Фен" (Hsiung Feng). Також стало відомо про придбання мікродронів (тип не вказувався).

У відповідь представник Міноборони заявив, що домовленості з США роблять уряд Тайваню "надто незалежним". При цьому дії американських політиків перетворюють країну у "склад зброї" та "вогненебезпечний острів".

Коментар Міноборони Китаю щодо США і Тайваню Фото: Скриншот

Відносини Китаю та США — деталі

Зазначимо, у листопаді 2023 року президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін зустрілись на економічному саміті у Сан-Франциско в Каліфорнії. Після нетривалого спілкування обидва політики оприлюднили свої заяви. Очільник Китаю заявив, що задоволений результатами (в "Синьхуа" вказали, що досягнули "20 консенсусів"). При цьому Джо Байден після зустрічі прилюдно назвав Сі Цзіньпіна "тираном".

На початку вересня лідер КНР зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Після зустрічі Путін відзначив, що очікує укладання масштабної угоди.

Між тим ЗМІ та західні розвідки вказують, що начебто не виявили прямої військової підтримки, яку Китай міг би надавати Росії. Однак повідомляють, що російський уряд отримує звідти фінансові вливання — позичив у китайських банків майже 10 млрд. З іншого боку, 24 листопада стало відомо про відмову китайських підприємців вкладати гроші в газопровід "Сила Сибіру 2", який прагне збудувати Москва. А раніше один з російських високопосадовців заявив, що більшість БПЛА ЗС РФ отримує саме з Китаю.

Нагадуємо, супутникові світлини показали, що з Північної Кореї відправили до РФ кілька тисяч контейнерів зі снарядами: ітимуть морським шляхом. Водночас в Україні стало відомо про підрив залізничного 15-кілометрового тунелю, яким везли товари з Китаю до європейської частини Росії.