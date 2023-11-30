Вбивство полонених у Оленівці: журналісти з'ясували імена причетних до вибуху в колонії (відео)

Автори розслідування за відкритими джерелами знайшли фото кількох осіб, імовірно, причетних до катувань військовополонених. Вдалося також поговорити з колишніми полоненими, яких обміняли.

Автори журналістського розслідування впродовж пів року намагалися встановити особи росіян та українських громадян-колабораціоністів, які причетні до масового вбивства військовополонених в Оленівці. Деякі імена вже відомі, про це йдеться в документальній стрічці Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці".

Автори розслідування знайшли в соцмережах фото кількох осіб, імовірно, причетних до катувань військовополонених. Розслідувачі також поговорили з ув'язненими в'язниці, яких уже обміняли.

З'ясувалися імена наглядачів:

Кирило Шакуров із Горлівки, який колись працював в українських в'язницях;

Юрій Дмитренко з Горлівки (напарник Шакурова);

начальник в'язниці Сергій Євсюков (колишній співробітник правоохоронних органів України);

помічник начальника в'язниці Артем Потапчук;

начальник оперуправління в'язниці В'ячеслав Якурнов;

перший заступник начальника в'язниці Дмитро Неєлов;

наглядачі Василь Бакалинський (ще один громадянин України)

Звільнені військовополонені розповіли, яких тортур вони зазнавали в російському полоні. Серед іншого, військовополонених утримували в сирих камерах із запліснявілими стінами, у таких приміщеннях перебувало до півсотні осіб; голод; технічна вода для пиття; ненадання медичної допомоги хворим або пораненим.

Під час нічних тортур військовополонених обмотували скотчем і били, від них вимагали дати свідчення проти командування ЗСУ.

З журналістського розслідування відомо, що роботою табору для військовополонених в Оленівці, найімовірніше, керував перший заступник голови московського відділення ФСВП РФ Кирило Попов.

"Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці"

Теракті в Оленівці: що відомо

Уночі 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка прогримів вибух — було зруйновано будівлю, у якій утримували військовополонених.

За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, про поранених не повідомлялося. За інформацією Офісу генпрокурора України, було поранено 130 осіб. В Оленівці, серед іншого, утримували й захисників Азовсталі.

У розвідці України дотримуються версії про те, що окупанти не планували обмін полонених, і тому навмисне їх стратили, щоб приховати докази тортур.

За даними Генштабу ЗСУ, колонію підірвали найманці ПВК "Вагнер", ці дії не узгоджувалися з військовим керівництвом РФ.

Нагадаємо, що в серпні минулого року генеральний прокурор України Андрій Костін звинуватив ЗС РФ у використанні термобаричної зброї на території колонії в Оленівці.

Про використання термобаричної зброї в Оленівці говорив також в. о. командира полку "Азов" Микита Надточій.