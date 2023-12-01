На війні з РФ загинув колишній футболіст клубу "Волинь" Роман Годований

Колишній спортсмен служив у 33 ОМБр. Він загинув під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху російського снаряда.

На війні з російськими окупантами загинув колишній футболіст луцького клубу "Волинь" Роман Петрович Годований. Про це повідомив Другий відділ Чортківського РТЦК і СП у Facebook увечері 30 листопада.

"Знову з глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя смт Мельниця-Подільська Годованого Романа Петровича, 1990 року народження", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що колишній спортсмен загинув під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху російського снаряда.

Як повідомив у Facebook журналіст Роман Бебех, Годований служив у 33-й ОМБр. Після того як по його підрозділу відкрили вогонь із танка, бійці спробували сховатися в посадці, але зачепили розтяжку.

"Рома був у 33-й бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку", — написав він.

Нагадуємо, 22 листопада медіа повідомили про загибель на війні чемпіона з кікбоксингу: житель Чернігова Сергій Лисюк підірвався на міні. 16 листопада розповіли про смерть учасника кулінарного шоу Миколи Молотова, який служив інструктором у розвідці.