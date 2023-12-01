Майже 5 тисяч км від України: СБУ успішно відрізала частину РФ від Китаю і Далекого Сходу, — ЗМІ

За інформацією достовірних джерел, вдалі операції СБУ з підриву поїздів надовго перервуть логістику РФ, налагоджену роками.

Українські спецслужби провели успішну залізничну диверсію далеко від України, зруйнувавши важливу логістичну ланку не тільки для Росії, а й Китаю. Про це пишуть численні джерела — як зарубіжні та українські, так і російські, зокрема телеграм-канал "Агентство. Новости".

На сьогодні, за інформацією деяких медіа, рух поїздів, зокрема на Байкало-Амурській магістралі — у Сєвєромуйському тунелі, не відновлено. Загалом масштаби проведеної операції поки що незрозумілі. Однак у п'ятницю, 1 грудня, стався ще один вибух, уже на об'їзному маршруті.

Хроніки подій

Першою в середу, 29 листопада, ввечері про припинення руху в тунелі повідомила Російська залізниця (РЖД). Компанія писала про задимлення цистерни з дизельним паливом.

Уже в четвер, 30 листопада, джерела Фокуса повідомили про те, що за цим підривом стояла СБУ. Під час руху поїзда спрацювали чотири вибухові пристрої, через що "єдиний серйозний залізничний маршрут між Росією і Китаєм" виявився паралізованим.

Пізніше інформацію про проведення операції СБУ підтвердили джерела Bloomberg і CNN. А вранці в п'ятницю телеграм-канал Baza повідомив, що російські слідчі порушили справу за статтею про теракт. Як уточнюють інші росЗМІ, справу порушено стосовно "невстановлених осіб".

Крім того, 30 листопада в ГУР Міноборони повідомили про перебої з російською логістикою на залізниці в Підмосков'ї. Розвідники розповіли, що сили опору підпалили дві релейні шафи, тому поїзди почали затримуватися, а росіяни заговорили про "апокаліпсис".

Уранці в п'ятницю, 1 грудня, портал "РБК-Україна" повідомив про "другий етап спецоперації СБУ", під час якої підірвали потяг на об'їзній колії, який використовували після першого вибуху. За даними журналістів, потяг підірвали на "Чортовому мосту" — віадуку заввишки до 35 метрів. Міст — частина єдиного об'їзного шляху, доступного замість тунелю.

Крім того, вранці 1 грудня у ЗМІ розповіли про ще кілька інцидентів у Бурятії: загорілися вантажні поїзди на одній зі станцій. Деталі інциденту невідомі, тільки вказують, що це сталося на станції Сєвєромуйськ. РосЗМІ наводять коментарі місцевих, які кажуть, що в ніч з 29 на 30 листопада загорілися цистерни з пальним.

Що підірвали

За даними росЗМІ, підірваний 29 листопада потяг складався з 50 вагонів, серед яких була 41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом.

"Одна цистерна вигоріла повністю, у двох виявили пробоїни. Вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо, що витекло, їх затопило, тому вивезти з тунелю всі цистерни не вдається", — пише канал.

Під час ще одного вибуху в цьому районі вигоріло чотири цистерни, ще дві були пошкоджені вогнем, а паливо розлилося на 150 квадратних метрів.

Байкало-Амурська магістраль — що відомо

Байкало-Амурська магістраль (БАМ) — одна з двох магістралей, що з'єднують центральну Росію з Далеким Сходом. На цій залізниці розташований найпротяжніший тунель у Росії — Сєвєромуйський, відкритий 2003 року. Альтернативний шлях — стара ділянка БАМу Сєвєромуйський обхід. БАМом йдуть поставки російської нафти в порт Козьміно, звідки її доставляють у КНР, а також військові поставки.

Крім БАМа, на Далекий Схід прокладено ще тільки Транссибірську магістраль.

Нагадаємо, у Московській області невідомі в ніч на 18 листопада підірвали залізничний ешелон із паливом. Подія трапилася за 30 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

А на початку жовтня цього року в білоруському селі Колодіщі стався теракт на залізничній станції Озерище. Очевидці кажуть, що чули два вибухи.