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Звільняли Зміїний та "вишки Бойка": ГУР оголосило набір у підрозділи активних дій

Олександра Шараєвська
Фото: пресслужба ГУР Міноборони

В Головному управлінні розвідки зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території РФ, висадка в Криму та звільнення острова Зміїний.

Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують "найзухваліші" операції. Про це повідомляє пресслужба ГУР в Telegram.

В ГУР зазначили, що на рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території Російської Федерації.

В пресслужбі додали, що українські розвідники причетні до висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та "безліч інших заходів, про які ви точно чули".

"Вони — той каральний меч, який всюди дістане ворогів", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби приєднатись до підрозділу необхідно заповнити анкету-заявку за посиланням.

Які вимоги до охочих приєднатися в підрозділи ГУР

  • придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;
  • громадянство України;
  • вік 18−40 років;
  • мотивація нищити ворога;
  • хороша фізична витривалість;
  • готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
  • наявність бойового досвіду буде перевагою;
  • відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
  • неприпустимість вживання наркотиків;
  • відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови служби в підрозділі:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • кваліфікована підготовка в навчальному центрі;
  • повне матеріальне забезпечення;
  • грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;
  • санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
  • безоплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Нагадуємо, під час спецоперації біля "вишок Бойка" один з бійців ГУР опинився за бортомплавзасобу, яким діставались до платформ. Чоловік пробув у воді кілька годин, але його все ж врятували.