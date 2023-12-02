В Україні обходять квартири призовників, щоб вручити повістки: юрист відповів, чи це законно

У Запоріжжі вже кілька днів по-новому проводять мобілізаційні заходи. Юрист Ростислав Кравець пояснив, чи можуть працівники ТЦК законно проникнути в житло ухилянтів.

У Запоріжжі вже третій день працівники ТЦК та представники "Муніципальної варти" проводять поквартирний обхід військовозобов’язаних та виписують повістки. Про нові правила мобілізації в місті у коментарі "ТСН" 2 грудня розповів перший заступник мера Олександр Власюк.

"Йде війна, а наш прямий обов’язок — допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК. Є основне завдання — оповіщення тих чоловіків, які повинні з’явитися до ТЦК та звірити там свої дані", — нагадав він.

Чиновник наголосив, що йдеться про українців, які під час воєнного часу не ходили у військкомати. З його слів, представники міськради не вручають повістки, але контролюють ситуацію, щоб можливі конфлікти не переростали у бійки.

"Наше завдання — охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ", — пояснив Власюк,

У запорізькому КП "Муніципальна варта" також підтвердили, що супроводжують працівників ТЦК, але повісток не вручають.

"Ми маємо право лише забезпечувати громадський порядок", — наголосила пресслужба підприємства.

Чи можуть працівники військкомату проникати в житло: відповідь юриста

Адвокат Ростислав Кравець завірив, що питання повноважень представників ТЦК та "Муніципальної варти" однозначно розв’язує закон. Ані працівники військкомати, ані працівники КП, ані навіть поліціянти не мають права проникати в житло військовозобов’язаних.

"Це можливо лише в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення до житла. В інших випадках вони не мають права проникати до помешкання, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке стається – це незаконне проникнення", — заявив Кравець.

Нагадаємо, у Закарпатській області з 1 грудня запровадили перевірку документів у громадян. Відповідне рішення діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

В Одесі запровадили додаткові виплати мобілізованим мешканцям міста. Кожен одесит, який піде воювати у ЗСУ, зможе отримати 20 тисяч гривень. Схожу доплату запропонували й у Києві.