80 бійців ЗС РФ здалися в полон на Таврійському напрямку - подробиці

Окупанти знизили активність авіації, натомість збільшили кількість артобстрілів по позиціях українських захисників.

На Таврійському напрямку тривають активні піхотні атаки окупантів. За минулу добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" сталося 37 бойових зіткнень. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

"За добу ворог втратив 429 осіб живої сили та 21 одиницю військової техніки. Ще декілька окупантів здалися в полон. Слід зазначити, що за 3 тижні, на Таврійському напрямку такий вибір зробили близько 80 військовослужбовців ворога. Активність ворожої авіації невисока — за добу зафіксовано 7 авіаударів", — зазначив генерал.

Він зауважив, російські загарбники збільшили кількість артобстрілів до 955, а також, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Успішно відбито 21 атаку противника східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Мар’їнка та Новомихайлівка — відбито 8 ворожих атак. Один раз противник намагався йти вперед біля Старомайорського. Зазнав втрат", — проінформував Олександр Тарнавський.

На Запоріжжі південніше Роботиного російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції.

Знищено 2 одиниці спецтехніки ворога — зокрема 1 комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Також злетіли у повітря 2 склади боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку бійці ССО ЗСУ показали знищення особового складу ЗС РФ за допомогою вогню з міномета та гранатомету МК19.

Нагадаємо, що 3 грудня аналітики DeepState розповіли, що Авдіївська оборонна операція триває. Кількість військових, яку використовує ворог, залишилася сталою та не на користь України.