"Поставить на коліна": у США закінчаться гроші для України до кінця року, — Білий дім

Директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг нагадала лідерам обох партій у Конгресі, що фінансування, яке мають виділити для Києва, працюватиме і на американську економіку зокрема.

В Адміністрації президента США Джо Байдена попередили, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця 2023 року. Про це 4 грудня повідомила Financial Times із посиланням на лист директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів обох партій у Конгресі.

У своєму зверненні вона наголосила, що без дій Конгресу до кінця року закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США.

"Немає жодного чарівного джерела з фінансуванням, яке б допомогло нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час", — зазначила чиновниця.

Вона підкреслила, що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена нічим іншим. А ось відмова Конгресу схвалити нову підтримку "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить імовірність військових перемог Росії".

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. Путін це добре розуміє, саме тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії — що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", — йдеться в листі.

Янг нагадала, пише видання, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими, хоча гроші для Києва приносять користь, зокрема, американській економіці.

США та допомога Україні — що відомо

У вересні 2023 року Адміністрація президента США звернулася до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містив понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню та захист кордону.

Однак ініціатива президента Джо Байдена загальмувалася через опір ультраправих республіканців у Палаті представників. Водночас новообраний спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Наразі він стверджує, що "оптимістичний", оскільки впевнений: Конгрес США зможе ухвалити додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до різдвяних свят, однак є умова.

Щодо перспектив схвалення в Конгресі пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб Держдеп також налаштований оптимістично, хоча питання вирішується вже майже два місяці.

Нагадаємо, що під час брифінгу 1 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі розповів про пріоритети для допомоги Україні для того, щоб їй було легше пережити зиму.

Також Фокус повідомляв, що, згідно з опитуванням, у США зросла підтримка військової допомоги Україні до 67%.