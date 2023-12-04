Контрнаступ ЗСУ: розвідка США припускала, що шанси на успіх "50 на 50", — WP

Журналісти зазначили, що США виступали за те, щоб ЗСУ наступали тільки на одному південному напрямку. Однак у Києві вважали, що військам потрібно атакувати на трьох окремих ділянках.

Розвідка США скептично ставилася до можливостей ЗСУ, вважаючи, що шанси на успіх контрнаступу на півдні приблизно "50 на 50". Однак американські військові були налаштовані більш оптимістично. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, у рамках підготовки до контрнаступу Штати й Україна час від часу різко розходилися в думках щодо стратегії, тактики і термінів. Так, у Пентагоні вважали, що Сили оборони повинні були почати діяти в середині квітня, щоб перешкодити росіянам зміцнювати свої позиції. Однак в Україні вагалися, заявляючи, що армія ще не готова і потрібне додаткове постачання озброєнь, а також підготовка солдатів.

У матеріалі йдеться, що американські військові чиновники вважали, що лобова атака механізованими підрозділами — цілком реалізована з тими силами, які були в ЗСУ на той момент.

"Моделювання показало, що сили Києва в кращому разі зможуть досягти Азовського моря і відрізати російські війська на півдні за 60-90 днів", — зазначили журналісти.

Видання пише, що США виступали за те, щоб ЗСУ наступали тільки на одному південному напрямку. Однак у Києві вважали, що військам потрібно атакувати на трьох окремих ділянках і просуватися:

у бік Мелітополя;

у бік Бердянська;

на схід від Бахмута.

"Розвідувальне співтовариство США дотримувалося більш песимістичного погляду, ніж американські військові, вважаючи, що шанси на успіх наступу становлять лише "50 на 50" з огляду на міцну, багаторівневу оборону, яку Росія збудувала за зиму та весну", — йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що Захід і Україна недооцінили здатності ЗС РФ використовувати живу силу. Росія змогла оговтатися від тих катастроф, з якими зіткнулася на полі бою до початку повномасштабного вторгнення.

Повідомляється, що в міру наближення початку контрнаступу українське військове командування побоювалося, що Сили оборони зазнають великих втрат. Однак американці припускали, що рішуча атака необхідна, оскільки без цього кінцеві втрати будуть вищими.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ не дав бажаних результатів. За його словами, Україна входить у нову фазу війни. З його слів, літньому просуванню військ перешкоджала нестача зброї, але Київ знайшов "вихід".