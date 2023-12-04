"Показував приклад": у Росії офіційно визнали загибель генерала Володимира Завадського

Смерть російського генерала Заводського підтвердив губернатор Воронезької області. Він написав, що це "важка втрата".

У Росії офіційно підтвердили смерть генерал-майора Володимира Завадського. Про смерть окупанта написав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Як йдеться у повідомленні, Завадський загинув виконуючи бойові завдання в Україні. Він командував 14 армійським корпусом Північного флоту РФ.

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За словами Гусєва, це "важка втрата". Він зазначив, що російський генерал ще з юних років обрав служити у лавах російської армії та всюди, де він служив "показував приклад вірності обов’язку".

Зокрема, до серпня 2021 року він був командувачем 4-ї гвардійської Кантемирівської Червонопрапорної танкової дивізії.

Також про смерть російського генерала раніше писали російські ЗМІ з посиланням на пост Міжрегіональної громадської організації (МРОО) "Кремль". Втім при переході за посиланням показує, що пост про смерть Завадського видалений зі сторінки організації.

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Смерть генерала РФ Володимира Завадського: що відомо

Як повідомляли у соцмережах 30 листопада, генерал загинув внаслідок підриву міни далеко від лінії фронту в тилу. Російські Telegram-канали писали, що перед смертю Завадський вирішив прокататися на українському автомобілі та нікого про це не повідомив. Так, коли він їхав автомобіль потрапив у поле зору мінометників РФ. Російські військові не знали, що в автомобілі перебуває генерал та подумали, що це їде українська диверсійно-розвідувальна група. Вони вистрілили, однак не потрапили по автомобілю. Зазначалося, що Володимир Завадський вирішив пошвидше виїхати з цієї зони, втім заїхав на мінне поле, де й підірвався.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що на війні з Україною загинув Владислав Войцеховський, який був одним із провокаторів подій біля Будинку профспілок в Одесі у 2014 році.

Також наприкінці жовтня стало відомо про смерть відомого із "ДНР" Костянтина Ланчака із позивним "Хорват". Повідомлялося, що він загинув внаслідок аварії у Донецьку.