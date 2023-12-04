Дезертирство наростає: все більше окупантів хочуть втекти з російської армії, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть, що найчастіше демобілізуватися військові РФ хочуть після отримання поранень, адже розуміють, що після госпіталю вони знову потраплять на фронт.

Російські військові все частіше шукають шляхи втечі зі служби в армії. Так, за допомогою в ухиленні від служби осінню звернулося на 89% більше військових РФ, ніж літом цього року. Власне, якщо у червні-серпні було 305 таких звернень, то у вересні-листопаді — 577. Про це виданню The Moscow Times розповіли в організації "Ідіть лісом".

Повідомляється, що від початку квітня до проєкту, який допомагає росіянам уникнути мобілізації або дезертувати з армії, звернулося за консультацією понад тисячу військових РФ. Більшість з них звернулися за допомогою осінню.

За словами правозахисника Сергія Кривенко, такий приріст охочих втекти зі служби пов’язаний з тим, що російські військові вже не вірять у демобілізацію. Зокрема, вони бачать, що ротації немає, а на війну відправляють навіть тих військових, які отримали важке поранення.

Як пише видання з посиланням на голову проєкту "Ідіть лісом" Григорія Свердліна, саме окупанти з пораненнями, які опинилися у госпіталі, найчастіше шукають шляхи втечі від служби.

Один із таких російських військових розповів російському медіа, що демобілізуватися вирішив після того, як отримав друге поранення. Зокрема, після першого поранення він не проходив жодної медкомісії, а його відразу відправили назад на фронт.

За словами окупанта, коли він знову потрапив на фронт, його підрозділ поповнився колишніми ув’язненими. Вже через тиждень йому дали команду підносити боєприпаси своїм товаришам. Тоді ж він отримав друге поранення, через скинутий під ноги снаряд з квадрокоптера.

Також російський військовий розповів, що не всі з російської армії наважуються на втечу через страх бути спійманими. Він пояснив, що спочатку втікачів відправляють на польову гауптвахту, після чого знову на фронт.

Тим часом у проєкті "Ідіть лісом" кажуть, що було декілька випадків втечі російських військових з прифронтових зон, однак це відбувається вкрай рідко. Зокрема, у військових відбирають документи та видають лише тоді, коли вони йдуть у відпусту або потрапляють до госпіталів.

Також одним із методів дезертирства є здача військових в український полон за програмою "Хочу жити". Зазначається, що від початку мобілізації окупанти подали 22 тис. заявок на добровільну здачу у полон.

Тим часом видання "Медіазона" пише, що у російські суди від початку мобілізації у РФ надійшло понад 4 тисячі справ відносно втеч з місць служби. Більшість осіб утримує умовні терміни та їх надалі відправляють на війну з Україною.

За словами адвоката Максима Гребенюка, таким чином у російській армії тримають контроль над військовими, адже у будь-який момент умовний термін може стати реальним.

Видання пише, що одним зі способом втечі від служби є виїзд за кордон. Однак літом у російське законодавство внесли поправку, яка передбачає, що після отримання повістки чоловіки повинні протягом 5-ти днів здати свої закордонні паспорти. У такому випадку окупанти можуть виїхати лише по внутрішньому паспорту у сусідні країни, наприклад, до Казахстану.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Путін видав указ, яким збільшив чисельність російської армії на 170 тисяч осіб. У російському міністерстві оборони казали, що збільшення відбуватиметься за рахунок росіян, які добровільно підписуватимуть контракти на службу.

Також у Росії планують послабити вимоги до стану здоров’я призовників. Зокрема, імовірно, що плоскостопість більше не буде перепоною для проходження служби у РФ.