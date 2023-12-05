З Москвою ще хочуть підтримувати зв'язки: для Путіна настали хороші часи, — Bloomberg

За словами журналістів, конфлікт Ізраїлю і терористичного угруповання ХАМАС тільки зміцнив позиції Росії, оскільки переключив увагу світу на Близький Схід.

Для президента Росії Володимира Путіна настають хороші часи. Так, Кремль готовий налагоджувати зв'язки з країнами Глобального півдня, а також відновлювати економіку. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, візит глави Кремля до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії підкреслює готовність провідних виробників енергоносіїв і давніх партнерів США підтримувати зв'язки з Москвою.

Видання пише, що, незважаючи на санкції, російська економіка відновлюється. Главу МЗС РФ Сергія Лаврова запросили на конференцію з безпеки в Північній Македонії, хоча роком раніше на подібному заході він не був присутній.

"У той час як Вашингтон і європейські столиці, як і раніше, підтримують позицію президента України Володимира Зеленського, що виключає переговори про припинення вогню, Путін грає у вичікувальну гру", — зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що республіканці в Конгресі США досі блокують схвалення на збільшення допомоги Україні. Водночас у Європі зростає втома. Ба більше, конфлікт Ізраїлю і терористичного угруповання ХАМАС тільки зміцнив позиції Росії, оскільки переключив увагу світу на Близький Схід.

Повідомляється, що незважаючи на те, що Москва виснажує свої ресурси для підтримання військових дій в Україні, а також зіткнулася з колапсом торгівлі з Європою, Кремль здатний налагоджувати зв'язки з іншими частинами світу.

Нагадаємо, що у Байдена закликали Конгрес вирішити, чи дасть він Путіну перемогти. За словами помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Конгрес має вирішити — чи буде він продовжувати участь у коаліції 50 націй, створеній президентом Байденом, або ж проігнорує уроки історії.