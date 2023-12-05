Майже 90% молоді в РФ не хоче "відновлювати СРСР" і статус "супердержави", — росЗМІ

Соціологи в РФ з'ясували, що більшість росіян віком від 14 до 35 років не готові жертвувати своїм способом життя заради того, що Кремль називає "суверенітетом".

Майже 90% молодих росіян не бачать сенсу в тому, щоб відновлювати СРСР і статус "супердержави". Про це пише російське видання РБК.

За словами журналістів, росіяни у віці від 14 до 35 років здебільшого не бачать як елементи побудови майбутнього країни і повернення "статусу супердержави, як за часів СРСР". За це виступили тільки 13,3% опитаних науково-дослідним соціологічним центром РАН і Вищою школою економіки.

Водночас, як повідомляється, головними ідеями майбутнього молоді росіяни вважають боротьбу з корупцією (33,2% респондентів), а також дотримання конституційних прав людини (32,7%). Більшість опитаних заявили, що не готові жертвувати своїм способом життя заради того, що Кремль називає "суверенітетом".

Також російські соціологи з'ясували, що 69% молоді в РФ проти обмежень на використання інтернету. Більшість молодих росіян віком від 14 до 24 років вважають, що країні потрібні "кардинальні реформи", а не так звана "стабільність".

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну рівень тривожності у молодих росіян різко зріс.

Нагадаємо, що 4 грудня повідомлялося, що Міноборони РФ хоче змінити вимоги до стану здоров'я призовників. Зміни стосуватимуться військовозобов'язаних, призовників і курсантів. Раніше в Держдумі РФ заявляли, що плоскостопість — не перешкода для служби.

Також повідомлялося, що в РФ невідомий вийшов із плакатом проти глави Чечні Рамзана Кадирова. Чоловік стояв над дорогою, де жваво курсує транспорт. Місцеві видання, публікуючи новину, "замазували" текст на плакаті.