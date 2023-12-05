Де випускають снаряди калібру 122 мм для ЗСУ: відомий волонтер показав кадри з заводу (фото)

РосЗМІ поширили допис волонтера Романа Бочкали й заявили, що підприємство з випуску снарядів може бути пов'язане з азербайджанською компанією.

Волонтер та громадський діяч Роман Бочкала опублікував низку світлин та відео з заводу, на якому випускають снаряди для українських гармат. Завдяки цьому стало відомо, що виробництвом може займатись компанія в Азербайджані — її назва промайнула у кадрі. Про візит на завод волонтер повідомив 4 грудня на сторінці Facebook.

Бочкала лаконічно написав кілька слів про віру в перемогу України і про допомогу, яку отримує ЗСУ. При цьому вказав назву компанії LAVR International LLC, не зазначивши, яка її роль на російсько-українській війні.

Допис Романа Бочкали від 4 грудня 2023 року Фото: Скриншот

На світлинах, розміщених волонтером у соцмережі, можна побачити виробничий цех та кілька стосів снарядів калібру 122 мм для гаубиць Д-30.

Снаряди у виробничому цеху Фото: Facebook / Роман Бочкала

Інші світлини показують кілька сотень новісіньких снарядів, підготовлених для можливої відправки в Україну.

Снаряди калібру 122 мм на заводі в Азербайджані Фото: Facebook / Роман Бочкала Снаряди для радянської артилерії Фото: Facebook / Роман Бочкала

Зброя для ЗСУ — деталі

LAVR International LLC, вказана волонтером, — американська компанія, яка працює у сфері охорони та безпеки. Також займається випуском кількох моделей бронеавтомобілів "Титан" та снарядів 122 мм для гармати Д-30 та калібру 152 мм для Д-20. На сайті вказано, що снаряди почали випускати у 2022 році і за місяць можуть зробити 30 тис. шт. Також зазначають, що є "Уповноваженими оборонними підрядниками уряду США".

Бронеавтомобіль "Титан", який випускається компанією LAVR International Фото: LAVR International Снаряди, які випускаються компанією LAVR International Фото: LAVR International

Інформацію про візит Бочкали на збройний завод поширили у проросійському каналі Mash та низці росЗМІ. При цьому вказували, що у кадр потрапив логотип компанії, якій може належати виробництво — Palladium Defence and Security Solutions. Офіс компанії розташований у Баку, столиці Азербайджану — про це розповіли на офіційному сайті. Основний напрям діяльності — сфера безпеки, охорони, "ремонт, проєктування та модернізація різних типів військово-морської техніки".

Зазначимо, від ЄС Україна до кінця року мала отримати 1 млн снарядів калібру 155 мм для артустановок НАТО. Між тим у листопаді стало відомо, що європейська промисловість виконала замовлення лише на третину.

Водночас у США повідомили, що у американського уряду закінчуються кошти на військову допомогу Україні: після того, як рахунок обнулиться, нові пакети зброї надсилати не буде змоги.

Нагадуємо, спікер Нижньої палати Конгресу заявив, що можливе позитивне голосування щодо фінансів для України до кінця грудня 2023 року. При цьому президент України Володимир Зеленський має дистанційно звернутись до сенаторів і пояснити поточну ситуацію на російсько-українській війні.