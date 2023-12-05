"Армія каторжників Путіна": у РФ бояться ексув'язнених, які масово вертаються з війни, — ЗМІ

Росіяни зі страхом чекають повернення з України людей, засуджених у РФ за важкі злочини, пишуть ЗМІ. При цьому президент Путін помилував тисячі ексзеків, які вижили на війні.

В кількох регіонах РФ відбулись масові убивства, вчинені колишніми ув'язненими, які вижили на російсько-українській війні. Російська влада їх помилувала, а суди у випадку повторних злочинів карають не надто суворо. Російські громадяни не відчувають себе у безпеці, боячись повернення "ексзеків", які мали сидіти по 20 років за тяжкі правопорушення. Про деталі кримінальної ситуації у РФ ідеться в розслідування видання The Washingnot Post.

Журналісти видання розповіли про кілька життєвих історій ув'язнених, які потрапили на російську-українську війну, а потім повернулись додому. Назвали імена злочинців, які сиділи в колоніях РФ 10-20 років, отримавши суворі вироки за масові убивства, побиття, зґвалтування. Влітку 2022 року нині покійний власник ПВК "Вагнер" покликав їх воювати, пообіцявши помилування тим, хто виживе. Таким чином на війну кинули близько 35 тис. засуджених, пише орієнтовне число WP, посилаючись на дані з росЗМІ, Міноборони РФ та Федеральної служби виконання покарань. Автори назвали їх "армія каторжників Путіна".

Євген Пригожин та найманці ПВК "Вагнер" Фото: З відкритих джерел

Наразі не відомо, скільки ж зеків вижило після участі у боях, в які їх кидали як "гарматне м'ясо", вказали журналісти. Оціночне число — близько 32 тис. осіб, повідомив Пригожин незадовго до червневого заколоту.

Згідно з умовами контракту, через шість місяців ексзеків демобілізували і відправили додому. Між тим раніше, нагадали ЗМІ, президент РФ Володимир Путін міг за рік помилувати лише шість осіб. Однак на питання, чи його це турбує і чи не планує він щось змінити, відповів, що все нормально. Вважається, що ці люди тепер невинні, бо "змили свої злочини кров'ю і служінням батьківщині".

"Це неминуче. Але негативні наслідки мінімальні", — процитувало видання слова володаря Кремля.

Ексзекам обнулили їхні попередні злочини — це означає, пишуть ЗМІ, що за нові злочини їх судитимуть не як рецидивістів. Отже, тепер російські судді призначатимуть слабші покарання.

При цьому влада, припускає WP, намагається все ж якось обмежити потік ексзеків, які вертаються з війни. Один зі способів, яким їх знешкоджують — намагаються знов підписати контракт і мобілізуватись до ЗС РФ.

"Засуджені, прийняті в Міноборони з квітня, розповідали, що їх примушують продовжити контракт, термін дії яких закінчувався через шість місяців", — написали журналісти.

Автори статті відзначили, що громадяни РФ можуть нарешті помітити, що вони не отримали від влади Путіна обіцяну безпеку. Тепер сусіди колишніх рецидивістів зі страхом чекають, коли ті повернуться з війни. Наприклад, посилюють охорону, рідше виходять з дому.

"Раніше ми міцно спали. Тепер ми прислухаємось до кожного шереху і реагуємо навіть на гавкіт собаки".

Реакція росіян на повернення зеків додому Фото: Скриншот

Мобілізація в РФ — деталі

Зазначимо, російська влада намагається не оголошувати в країні тотальну мобілізацію. Причина подібного рішення — намір відкласти цю подію на час після чергового "переобрання" президента Путіна на новий термін.

Між тим очільник Кремля восени 2023 року заявив, що у РФ проводити мобілізацію не потрібно. На його думку, в армію іде достатній потік росіян-добровольців, які укладають контракт.

Водночас розслідувачі проаналізували кількість військових ЗС РФ, які загинули в Україні. За попередніми оцінками, кількість ув'язнених зменшується, натомість зростає число мобілізованих росіян.

Нагадуємо, 5 грудня видання Newsweek опублікувало власну оцінку кількості ув'язнених, які потрапили на російсько-українську війну: близько 100 тис. осіб. При цьому Міноборони РФ повідомило, що планують змінити перелік хворою, які звільняють росіян від служби.