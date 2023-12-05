Держава подбає про кожного: Зеленський пообіцяв житло всім Героям України (відео)

За словами президента, за час повномасштабного вторгнення Росії почесного звання Герой України удостоїлися близько 360 осіб.

Люди, які отримали звання Героя України та орден "Золота зірка" отримають житло від держави. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у себе в Telegram.

"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, спрямовану на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну", — йдеться в повідомленні.

За словами глави держави, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього почесного звання удостоїлися близько 360 осіб.

"Держава подбає про кожного з них — і про тих, хто з нами, і про сім'ї всіх, хто віддав своє життя за країну", — написав Зеленський.

Президент також подякував Героям України. Він заявив, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні, яка перемогла у війні з окупантами.

Нагадаємо, що 2 грудня Володимир Зеленський заявив, що в березні може статися "переломний момент" у війні. Він зазначив, що він не хотів би "тиснути на західний світ". Однак, за його словами, за кордоном і так усе розуміють після принесеного Росією горя.

Також повідомлялося, що ЗМІ повідомили, що Зеленський виступить на секретному брифінгу перед сенаторами США. За словами журналістів, остаточні деталі пакета фінансової допомоги все ще опрацьовуються. Основними точками спотикання стали розбіжності між Республіканською і Демократичною партіями з приводу додаткових реформ у сфері імміграції.