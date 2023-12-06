"Не лише інформаційні кампанії": в ГУР зафіксували спалах ворожої ІПСО

Російські окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року. Їхня мета — дискредитувати Україну, розколоти і деморалізувати суспільство, демотивувати українців до опору.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України почала фіксувати справжній спалах російських інформаційно-психологічних операцій. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, російські окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року. Їхня мета — дискредитувати Україну, розколоти і деморалізувати суспільство, демотивувати українців до опору.

"Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які між собою поєднані. Тобто це не лише інформаційні кампанії", – сказав представник розвідки.

Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.

Нагадаємо, що ГУР фіксує початок операції російських спецслужб із дестабілізації ситуації в Україні. За словами експертів, відкриті прокремлівські посили в суспільстві приречені на провал, адже велика частина українців працює на захист України від РФ.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розповів про бажання РФ повалити його з поста лідера країни.